وفاة جيف بيك.. أحد أعظم عازفي الغيتار في العالم

توفي البريطاني جيف بيك، «كبير عازفي الغيتار» لموسيقى الروك والبلوز وحتى الجاز، والذي صنع أسطورته مع جيمي بيج وإريك كلابتون ضمن فرقة «ذي ياردبيردز» في الستينيات، عن 78 عاماً بسبب التهاب السحايا.

وقال بيان نشره موقع الموسيقى عبر الإنترنت «باسم عائلته، ننعى ببالغ الأسى جيف بيك الذي توفي بهدوء أمس بعد إصابته فجأة بالتهاب السحايا الجرثومي».

وقد فاز بيك بثماني جوائز غرامي تقديراً لمهارته وحسه الابتكاري على الغيتار الكهربائي خلال مسيرة مهنية استمرت نحو ستة عقود.

وتوقف جميع أقرانه، من ميك جاغر إلى جيمي بيج، ومعظمهم بريطانيون من الجيل نفسه وُلدوا في أربعينيات القرن الماضي، عند «عبقرية» العازف الراحل الذي اعتبر أحد أعظم عازفي الغيتار في العالم.