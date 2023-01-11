«نغمات دبي» تنتظركم في 13 موقعاً بالمدينة

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28 فعالية «نغمات دبي» التي تستمر حتى 15 يناير الجاري، وتضم مجموعة من العروض الموسيقية الحية لأفضل المواهب المحلية في مواقع عدة بدبي.

ويمكن للجمهور حضور العروض المجانية في المسارح المؤقتة في 11 موقعاً بالمدينة وهي: «السيف» و«بوكس بارك» و«جزيرة بلوواترز» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي ووك» و«كايت بيتش» و«لاست إكزت الخوانيج» و«نخيل مول» و«ذي بوينت» و«ذا بيتش» مقابل جميرا «بيتش ريزيدنس» و«سولت كامب» بجوار «متحف المستقبل».

إضافةً إلى ذلك يمكن للمهتمين بفعاليات متميزة أخرى مشاهدة بعض العروض الحية الرائعة من «نغمات دبي» في مهرجان «كور يونيتي» في منطقة «حتا» خلال الفترة من 13 حتى 15 الجاري.

وتتضمن فعالية «نغمات دبي» مجموعة من العروض المميزة للمواهب الموسيقية المحلية الصاعدة ومنهم علياء العلي وميثاء المنصوري وشيباني وبافوري والعديد من المواهب الأخرى.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر حتى 29 الجاري - عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وعروض تسويقية وجوائز قيمة بمشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المؤقتة المفتوحة والمطاعم وغيرها التجارب الأخرى.

