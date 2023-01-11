«إكسبوجر» يكمل الحكاية بـ 1794 صورة

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» ستستضيف 74 فناناً ومغامراً ومبدعاً من أبرز المصورين بالعالم، خلال الفترة من التاسع إلى 15 فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يروون حكاياتهم وتجاربهم من خلال 1794 صورة في 68 معرضاً فردياً وجماعياً، و41 جلسة حوارية، و63 ورشة عمل وجلسة نقاش جماعية، بالإضافة إلى النسخة الثانية من القمة البيئية، وسوق الصور، والمعارض التجارية، وحفل جوائز المهرجان.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي: «لدينا في (اكسبوجر) إيمان راسخ بقوة التصوير وأثره على حياة الناس في أنحاء العالم، ونسعى في المهرجان الذي يجمع أبرز المتخصصين إلى تسليط الضوء على قوة فن التصوير الفوتوغرافي ودوره في تعزيز التواصل وتوسيع الآفاق، إذ رسخ مكانته مكتسباً سمعة مشرفة كمنصة عالمية متكاملة لفن التصوير والمشاركين فيه الذين يعرضون تجاربهم ويتركون انطباعاً ملهماً، ولذا لم يعد مجرد معرض للصور، وإنما مهرجان تعليمي ملهم وحدث فني يحتفي بالإبداع والمبدعين والسرد القصصي البصري لتجارب من أنحاء العالم».

ولمحبي القصص، يتيح المهرجان لحضوره فرصة التفاعل مع جماليات السرد القصصي لأكثر من 1794 عملاً فنياً التقطتها عدسات المصورين والمبدعين، إذ تنظم دورة العام الجاري من المهرجان 68 معرضاً فردياً وجماعياً تستعرض موضوعات عدة بأساليب وتقنيات متنوعة، لتلبية تطلعات الزوار وتعريفهم على جوانب من حياة الشعوب، وتقديم فرصة للتواصل مع الفنانين العالميين وتبادل الأفكار معهم للوصول إلى مصادر إلهام جديدة. وينظم «اكسبوجر» برنامجاً متكاملاً يتضمن 41 جلسة تقدمها مجموعة من أفضل المصورين، والمخرجين، وصناع السينما، والمتخصصين في صناعة التصوير على مستوى العالم، موفراً للزوار والطلاب والهواة والمحترفين فرصة اكتساب المعارف والرؤى والخبرات من قادة الفكر والمبدعين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم، الذين رسخوا أسماءهم في تاريخ عالم التصوير من خلال أعمالهم، حيث تغطي تلك الجلسات عدداً من الموضوعات والمجالات التي تثري رؤى المصورين والمهتمين بالسرد القصصي البصري في تجربة تعليمية فريدة.

جوائز

يُعد توزيع «جوائز اكسبوجر العالمية للتصوير» من أبرز فعاليات المهرجان المنتظرة، إذ تُمنح هذه الجوائز في مجالي التصوير الفوتوغرافي والأفلام، خصوصاً مع استقبال المهرجان لأكثر من 17 ألف مشاركة ضمن ثماني فئات، منها جائزة اكسبوجر العالمية للتميز في التصوير، التي تُقدم لأفضل مصور في الحدث، فيما يكرم المهرجان كذلك الصحافيين الذين يخاطرون بحياتهم لتغطية موضوعات مهمة في أنحاء العالم بجائزة خاصة هي جائزة «المصور الصحفي المستقل»، ما يتيح الفرصة أمام الحضور للتعرف إلى رواد المستقبل في التصوير الفوتوغرافي والسينما والصحافة.