حفل إضافي لـ «هانز زيمر لايف» في دبي

استجابة للإقبال الشديد من الجمهور، أُعلن أمس عن تنظيم حفل ثانٍ لحفلة «هانز زيمر لايف»، في أول عروضه في دبي والشرق الأوسط، حيث سيقوم المؤلف الموسيقي الألماني المعروف بتقديم مقطوعات موسيقية من أشهر الأفلام السينمائية، مثل «الأسد الملك» و«المصارع» و«قراصنة الكاريبي»، وغيرها.

ويتيح الحفل الجديد أمام عشاق المايسترو الحائز العديد من جوائز الأوسكار فرصتين للاستمتاع بمقطوعاته الموسيقية والعروض التي أذهلت العالم يومي الجمعة والسبت 27 و28 يناير في «كوكاكولا أرينا» بدبي.

وستكون حفلات «هانز زيمر لايف» عامرة بالمفاجآت الموسيقية التي يقدمها واحد من ألمع مؤلفي الموسيقى في هوليوود والعالم برفقة فرقة أوركسترا كبيرة ومجموعة رائعة من العازفين والراقصين.

ويقام عرض «هانز زيمر لايف» في الإمارات في إطار الحملة التسويقية «دبي تقدّم»، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالشراكة مع Executive Visions وRCI Global. وستشكل الحفلتان أحد العروض الختامية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تستمر فعالياته حتى 29 يناير الجاري.

وأنجز هانز زيمر أكثر من 500 مشروع في مختلف الوسائط، وقد حصدت مشاريعه مجتمعة أكثر من 28 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.

ونال زيمر جائزتي أوسكار، وثلاث جوائز غولدن غلوب، وأربع جوائز غرامي، وجائزة الموسيقى الأميركية، وجائزة توني. وتشمل أبرز أعماله «كثيب»، و«لا وقت للموت»، و«المصارع»، و«الخط الأحمر الرفيع»، و«أفضل ما يمكن حصوله»، و«رجل المطر»، وثلاثية «فارس الظلام»، و«بداية»، و«ثيلما ولويز»، و«الساموراي الأخير»، و«12 سنة من العبودية»، و«بليد رانر 2049» (بمشاركة بنجامين والفيش) و«دانكرك»، بالإضافة إلى الأعمال الحديثة في أفلام عدة مثل «توب غن.. مافريك» و«المرأة الخارقة 1984» و«سبونج بوب.. سبونج أون ذا رن». وفي الآونة الأخيرة، فاز زيمر بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى عن فيلم «كثيب». وفي عام 2019، ألّف زيمر موسيقى فيلم «الأسد الملك» المعاد إنتاجه، والتي ترشح من خلالها لجائزة غرامي لأفضل موسيقى تصويرية للوسائط المرئية.

• 28 مليار دولار حصيلة أعماله في شباك التذاكر حول العالم.