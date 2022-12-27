أغنيات تصدرت مُشاهدات العالم في 2022

شهدت ساحة الغناء العالمية عدداً كبيراً من التجارب التي حققت شهرة واسعة النطاق وانتشرت في أرجاء العالم، محققة أرقاماً قياسية في عدد المتابعين، خصوصاً على منصة «يوتيوب»، وتصدرت في عام 2022 أسماء عديدة حققت أرقاماً مليونية، مثل كاميلا كابيلو، وهاري ستايلز، وغيرهما، فنجحت أغانيهم في فرض كلمتها وسيطرتها على «يوتيوب» ومختلف التطبيقات الخاصة بالموسيقى والأغاني، بحسب عدد من المنصات المختصة في هذا الأمر، ومن هذه التجارب التي تصدرت

«Pink Venom» - فريق «بلاكبينك»

استطاعت أغنية «Pink Venom» للفريق الكوري الجنوبي بلاكبينك تحقيقها أرقاماً قياسية منذ عرض الفيديو الرسمي للأغنية منذ ثلاثة أشهر تقريباً، حيث حصد نسب مشاهدة عالمياً تجاوزت الـ468 مليون مشاهدة. كما استمع أكثر من 329 مليون مستخدم لتطبيق «سبوتفاي» للأغنية ذاتها، وتتصدر نسب المشاهدة لعام 2022.

«As It Was» - هاري ستايلز

كان عام 2022 شديد الأهمية لهاري ستايلز على الصعيد السينمائي، حيث قدم أغنيته الناجحة «As It Was» في أبريل 2022، وحصدت الأغنية في فترة أقل من ثمانية أشهر ما يتجاوز الـ381 مليون مشاهدة عالمياً محتلاً المركز الثاني بالقائمة.

«Left And Right» - جونقكوك وتشارلي بوث

268 مليون مشاهدة على «يوتيوب» كانت حصيلة الأغنية التي جمعت تشارلي بوث بمغني بي تي إس الشهير جانقكوك، ونجحت الأغنية في فترة خمسة أشهر فقط من تصدر القوائم الرئيسة لتطبيقات الموسيقى المتنوّعة.

«Bam Bam» - كاميلا كابيلو وإد شيران

نجحت المغنية كاميلا كابيلو رفقة إد شيران في تحقيق نسب مشاهدة عالية تجاوزت الـ134 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وذلك في فترة تسعة أشهر فقط من تاريخ عرض الفيديو الرسمي لأغنية «Bam Bam».

«Hold My Hand» - ليدي غاغا

حققت أغنية فيلم «Top Gun: Maverick» للمغنية ليدي غاغا إيرادات كبيرة تجاوزت المليار دولار أميركي، وحصدت أغنيته «Hold My Hand» للمغنية على الأوسكار، كما شاهدها 130 مليوناً على موقع يوتيوب خلال فترة قياسية.

«Don’t You Worry»- شاكيرا وديفيد جيتا

حققت شاكيرا نجاحاً كبيراً بأغنيتها «Don’t You Worry». وتشاركت شاكيرا الأغنية مع ديفيد جيتا وبلاك آيد بيز، ونجحوا في تحقيق نسب مشاهدة على موقع يوتيوب تجاوزت 128 مليون مشاهدة.

«Bones» - فريق إماجن دراجونس

تمكنت أغنية الفريق الأميركي إماجن دراجونس للروك، وهي بعنوان «Bones» في تحقيق نسب مشاهدة على موقع يوتيوب وصلت إلى 128 مليون مشاهدة.

«About Damn Time» - المغنية ليزو

حققت أغنية «About Damn Time»، للمغنية الأميركية ليزو، والتي تحكي من خلالها قصتها والضغط التي تعرضت له نسب مشاهدة وصلت إلى 99 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بفارق بسيط عن دخول نادي الـ100 مليون لهذا العام الموسيقي الحافل.

«The Motto» - تييستو وآفا ماكس

تعاون المنتج والمنسق الموسيقي والرائد في مجال موسيقى الترانس تييستو مع المغنية آفا ماكس، حيث أطلق الثنائي معاً أغنية «The Motto»، والتي نجحت في تحقيق نسب مشاهدة عالية على موقع يوتيوب تجاوزت الـ116 مليون مشاهدة عالمياً.

«Oh My God» - أديل

تواجدت المغنية البريطانية الشهيرة أديل الحائزة العديد من الجوائز هذا العام بمجموعة متنوّعة من الأغاني، كان أبرزها أغنية «Oh My God» التي سجلت 86 مليون مشاهدة منذ طرحها في يناير الماضي.