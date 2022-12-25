5 نصائح لغسيل الملابس الرياضية

قطعت عملية الغسيل، كما هي عليه اليوم، شوطاً طويلاً منذ أيام التنظيف اليدوي، باستخدام ألواح الغسيل وعصارات الملابس.

وفي حين أن غسل الملابس قد يبدو بسيطاً، حيث لا يتطلب سوى وضع الملابس في الغسالة، فإن الأمر يختلف كلياً عندما يتعلق بتنظيف الملابس الرياضية، إذ نحتاج إلى مزيد من الاهتمام والعناية للتأكد من حفاظ الملابس الرياضية على خصائصها وفاعليتها عند استخدامها للقيام بالتمرينات الرياضية.

للإطلاع على النصائح الـ5 لكيفية تفادي وتصحيح بعض الأخطاء التي قد ترتكبونها خلال عملية الغسيل بالغسالة، تقدمها «لاوندري هيب» (Laundryheap)، يرجى الضغط على هذا الرابط.