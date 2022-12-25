كاظم الساهر لجمهور دبي: «أنتم رائعون».. والحضور يرد: «إنت الغالي»

وسط حضور كبير من مختلف الجنسيات العربية، عاد المطرب العراقي كاظم الساهر، إلى مسارح دبي مساء أول من أمس، ليحيي حفلاً غنائياً بـ«دبي أوبرا»، ردَّد فيه الحضور أغنيات الفنان المعروفة، وتمايل على أنغام موسيقاه الشجيّة.

وقدم الساهر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، منها (ها حبيبي)، و(حافية القدمين)، و(مدرسة الحب) و(الرسم بالكلمات) و(عيد العشاق)، و(الحياة).

وفاجأ قيصر الغناء العربي، جمهور دبي بتقديم أغنيته الجديدة (يا دكتورة)، وسط أعجاب كبير من الحضور.

وخلال الحفل لم تتوقف عبارات الغزل المتبادل بين كاظم وجمهوره، حيث وصف القيصر جمهور دبي بأنه «جمهور رائع»، يشاركه الغناء، ويستمع للقصائد، وحين قدم أغنيته (غالية) تعالت الصيحات ليصف الجمهور كاظم بأنه هو (الغالي).

واستجاب (أبووسام)، كما كان يناديه الجمهور، لطلبات الحضور، حين تعالت أصواتهم بأغنية (هذا اللون) بصورة جماعية، فوقف يستمع لهم، ثم قال «لقد غيرتم منهج الحفل»، واستجاب لطلبهم وقدم الأغنية التي لم تكن ضمن برنامج أغنياته.

وأمام التفاعل الكبير من الحضور مع الأغنيات والقصائد المتواصلة، حرص الساهر على توجيه عبارات الشكر والتقدير للشاعر الراحل نزار قباني، والشاعر كريم العراقي، اللذين غنى لهما معظم قصائده. وعلى مدار ساعتين متواصلتين قدم الساهر مزيجاً من الأغنيات الشهيرة، وحرص على تقديم أغنيات من مختلف ألبوماته.

وقالت شركة «مومنتس إيفنتس» المنظمة للحفل، إن الحفل كان كامل العدد، إذ نفدت بطاقاته منذ أكثر من شهر، ما استدعى تنظيم حفل ثانٍ، مساء أمس، بيعت كل بطاقاته فور طرحها.

وكالعادة حمل الجمهور الورد والرسائل للساهر على المسرح، وطلب العشرات التقاط صور «السيلفي» معه، فأوقف بعض أغنياته ليستجيب لهم.

• الحفل نفدت تذاكره منذ أكثر من شهر، ما استدعى تنظيم حفل ثانٍ بيعت كل بطاقاته فور طرحها.