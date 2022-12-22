جريمة تهز الاردن.. فتاة تقتل 3 من أفراد أسرتها

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إلقاء القبض على فتاة أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد فقتلت ثلاثة وأصابت اثنين.

وقال الناطق في بيان نشرته المديرية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة 17 عاماً ، وإثر خلافات عائلية بإطلاق الرصاص من سلاح ناري على أفراد أسرتها، حيث نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتين جميعهم من أفراد الأسرة .

ووفق البيان، جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض على الفتاة وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.

ونقلت وسائل إعلام محلية تفيد أن الفتاة كانت قد لحقت شقيقها إلى خارج المنزل وأطلقت النار عليه بشكل متعمد، وحاول شقيق الفتاة الهرب خارج المنزل خوفاً من الجريمة التي حصلت داخل المنزل إلا أنها تمكنت من إطلاق النار عليه.

وأكدت المعلومات بأن الأم تعرضت للضرب بآداة حادة"ساطور" أدخلت على إثرها إلى المستشفى وحالتها العامة حرجة.

