جائزة الشيخ زايد للكتاب تشارك في مؤتمر بجامعة كولومبيا

شاركت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في مؤتمر «مداخل النقد الأدبي عند العرب»، الذي نظمه معهد الدراسات الأدبية المقارنة والمجتمع بجامعة كولومبيا خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر الجاري في نيويورك بالتعاون مع الجائزة ومؤسسة بريل.

وناقش المؤتمر مجموعة من القضايا الأدبية والنقدية المهمة التي سلطت الضوء على بدايات النقد الأدبي العربي، والنقد بوصفه ممارسات ملموسة في عصور ما قبل الحداثة، إلى جانب نقل المقاربات الذاتية في النقد العربي المعاصر من المغرب إلى بلاد الشام، ودور الترجمة في تنمية النقد الأدبي العربي، فضلاً عن محاور الشعر والنقد في العصور المختلفة، ولغة الجسد في الأدب العربي، وغيرها من الموضوعات الرئيسة بهذا المجال.

وتناول المؤتمر خلال جلساته موضوعات تطور البلاغة في الشعر العربي الكلاسيكي، والنقد التعليمي إلى جانب نماذج المقارنة الأدبية في دراسة سليمان البستاني على هامش ترجمته لإلياذة هوميروس.