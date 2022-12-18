مبادرة جديدة تغرس 100 شجرة في محمية المنتثر

أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمس، مبادرة بيئية توعوية لغرس 100 شجرة في محمية المنتثر بالشارقة، بالتعاون مع 100 مشارك من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والاتحاد الدولي للزوارق السريعة (فورمولا1)، دعماً للنداءات العالمية الداعية إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وآثاره السلبية.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع، إن «تركيز الهيئة على المبادرات البيئية ينطلق من منظور حضاري واجتماعي بأن السياحة والبيئة متلازمان، إذ تعتمد السياحة على العناصر البيئية في استقطاب الزوار حتى غدا القطاع البيئي مكوناً رئيساً من عناصر تنمية مختلف القطاعات الأخرى التي تعزز مكانة المدن على الخريطة السياحية العالمية».

وأضاف: «تأتي المبادرة جزءاً من مشروعنا الكبير الداعي إلى تعزيز مفهوم السياحة البيئية، خصوصاً في ظل الوعي العالمي المتزايد بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي والانبعاثات الكربونية، العامل الأبرز في زيادة الاحتباس الحراري».

من جانبها، قالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة هنا سيف السويدي: «سعداء بمشاركة رياضيين تستضيفهم الشارقة في مسابقة عالمية، ونتوجه لهم بالشكر والتقدير لدورهم الحيوي الكبير من أجل تعزيز وترسيخ الثقافة البيئية والتوعية المجتمعية بالسلوكيات الإيجابية النافعة للبيئة».