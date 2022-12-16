القرية العالمية تحتفل بالعام الجديد 7 مرات

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية للثقافة والترفيه والتسوق، وأحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، أنها ستحتفي بقدوم العام الجديد مع ضيوفها على نحو مميز هذا العام، حيث ستشاركهم بهجة دخول العام الجديد سبع مرات بالتزامن مع سبع دول مختلفة حول العالم.

ومع كل احتفال بدخول العام الجديد في كل من الدول السبع، سيتزامن ذلك مع عدّ تنازلي خاص على المسرح الرئيس في القرية العالمية، وعروض مذهلة للألعاب النارية التي ستضيء سماء الوجهة. وستبدأ الاحتفالات الساعة 8 مساءً، بالتزامن مع رأس السنة الجديدة في الفلبين، ثم تايلاند في الساعة 9 مساءً، وبنغلاديش في الساعة 10 مساءً، والهند في الساعة 10:30 مساءً، وباكستان في الساعة 11 مساءً، وتكون أضخم الاحتفالات عند انتصاف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «ندعو الجميع للتوجه إلى القرية العالمية يوم السبت 31 ديسمبر مع العائلة والأصدقاء لقضاء ليلة رأس سنة جديدة بخلاف غيرها. ليلتنا في القرية العالمية ستنتصف سبع مرّات، والاحتفالات ستستمر طوال الأمسية، والعروض لن تتوقف على المسرح الرئيس وفي جميع أرجاء الوجهة. وستكون بانتظار ضيوف القرية العالمية ذكريات لا تنسى».

وبالإضافة إلى فعاليات الترفيه الممتعة والألعاب النارية الساحرة، يمكن للضيوف استكشاف 27 جناحاً تستضيفها الوجهة، تمثل أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم. كذلك يمكنهم الاستمتاع بتجارب تسوّق مميزة من خلال أكثر من 3500 منفذ تسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول أشهى المأكولات، بالإضافة إلى الوجهات الترفيهية الجديدة، وجولات الركوب الشيّقة في كرنفال «™»، وجميعها ستجعل من الاحتفالات بليلة رأس السنة في القرية العالمية أمسية رائعة لا تُنسى.

وسيقتصر الدخول إلى القرية العالمية يوم السبت 31 ديسمبر على العائلات والسيدات فقط، حيث ستفتح البوابات الساعة 4 عصراً. وقد تم تمديد ساعات العمل حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بجميع الاحتفالات التي تقدمها القرية العالمية بمناسبة قدوم العام الجديد.

• ستشارك القرية بهجة دخول العام الجديد بالتزامن مع 7 دول مختلفة حول العالم.