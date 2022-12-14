من محطة دبي.. رحلة بين النجوم ومتنزهات المستقبل

على مساحة 40 ألف قدم مربعة في وافي سيتي بدبي، تفتح الرحلة الترفيهية الافتراضية «آية» أبوابها للجمهور، ليخوض التجربة الجديدة التي تصحب الزوّار ابتداء من السبت المقبل إلى استكشاف متنزهات مستقبلية.

ودعت التجربة - التي أطلقتها شركة هايبر سبيس الناشئة والمختصة بالمتنزهات الترفيهية المستقبلية وتبتكر وتشغل المتنزهات للعالم الرقمي - المسافرين إلى الدخول في عالم تفاعلي جديد وتجارب مثيرة عبر 12 منطقة مختلفة، لكل منها مزايا من الفنون وأحدث التقنيات.

وأوضحت أنها ستمكن المسافرين من اللعب والانغماس والحلم عبر مشاهد مملوءة بملايين النجوم وأضواء الحدائق المزهرة، ونهر من الألوان التي تثير العواصف والبحيرات مع كل خطوة من وإلى هذه التجربة.

وقالت الشركة في بيان: «تم اختيار دبي، مدينة المستقبل الرائدة في طموحاتها التقنية، لطرح هذه الوجهة لتجربة هي الأولى من نوعها في (آية)، مع مخططات لمتنزهات ترفيهية مستقبلية أخرى في الإمارة ومدن عالمية كبرى».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«هايبر سبيس» أليكساندر هيلر: «اخترنا دبي كوجهة لـ(آية) باعتبارها المدينة التي تستثمر في أسلوب الحياة والثقافة الرقمية». وأضاف: «تجمع التجربة بين التقنيات التفاعلية لسرد قصص آسرة بأسلوب جديد كلياً، وهي الأولى من نوعها في العالم. ونتطلع إلى الترحيب بالراغبين في استكشاف عالم نابض».