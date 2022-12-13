رأس الخيمة تكشف عن تفاصيل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة: مفاجآت بطول جزيرة المرجان

تسعى رأس الخيمة إلى تصميم مشهد ساحر في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، بهدف تسجيل رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ ستحاول على طول الواجهة البحرية بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، تحطيم الرقم القياسي العالمي لـ«أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد» وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد لـ«أكبر جملة جوية شكلتها الطائرات بدون طيار». ومن المقرر أن يستمر عرض الألعاب النارية الاستثنائي لمدة 12 دقيقة، إذ يَعد الزوار بأن يستمتعوا بلحظات لا تُنسى من خلال عرض الطائرات بدون طيار والألعاب النارية المثيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس: «يسعدنا أن نحاول تسجيل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لاحتفالات رأس السنة في رأس الخيمة.. ونتطلّع للترحيب بزوارنا وضيوفنا من كل أنحاء العالم ليشهدوا بأنفسهم على هذا الإنجاز الاستثنائي».

وستكون احتفالات رأس السنة في إمارة رأس الخيمة هذا العام أبرز وأكبر مع مهرجان للعائلات يوفر منصة مشاهدة مثالية لمنتصف الليل. ويرحب الحدث العائلي بالزوار من جميع الأعمار وسينبض بالحياة والألوان والأصوات ليلة رأس السنة الجديدة بشكل لا مثيل له عبر منصّة مشاهدة مخصّصة مقابل جزيرة المرجان من الساعة الثانية ظهراً إلى الثانية صباحاً. وسيضم المهرجان حفلاً موسيقياً يحييه عدد من أفضل منسقي الأغاني «دي جي» والفنانين في الإمارات.



وسجلت رأس الخيمة سجلت الرقم القياسي العالمي لـ«أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار» في عروض الألعاب النارية خلال احتفالات العام الماضي. كما أنها حصدت رقمين قياسيين ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن «أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد» و«أطول شلال من الألعاب النارية» في عام 2020، بالإضافة إلى رقمين آخرين عن «أطول سلسلة للألعاب النارية» و«أطول خط مستقيم للألعاب النارية» في عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة لعام 2019.