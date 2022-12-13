«عجائب البحر».. كرنفال في «نخلة جميرا»

في مشهد يجمع بين بهجة الاحتفالات والاستكشاف ونشر التوعية، خلال الموسم الجاري، أطلقت «نخلة جميرا» في دبي استعراضات «عجائب البحر» التي ستزين «بالم ويست بيتش»، و«نخيل مول»، و«ذي بوينت»، و«ذا بالم مونوريل» بالمتعة والتشويق، إذ ستأتي الدلافين بالحجم الطبيعي وقناديل البحر والزخارف المرجانية الوردية ونجم البحر والأصداف وجميع عجائب المحيطات الزرقاء العميقة إلى الشاطئ في موكب يمرّ تحت الماء ويجوب الممرات ابتداءً من الغد.

وأعلنت «نخلة جميرا» أنها تعمل على رفع مستوى الوعي بمدى خطورة التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية، بالإضافة إلى بذل الجهود الرامية إلى حماية المحيطات والمحافظة عليها في إطار احتفالي بعجائب البحر يحمل شعار «محيط واحد.. كوكب واحد». وفي جزء من هذا المسعى استخدمت 40% من الزخارف المضيئة المُستخرجة من مواد مُستدامة أو معاد تدويرها.

ويمكن للزوار أن يستمتعوا باستعراض كرنفال «عجائب البحر» حتى 17 الجاري، إذ سيصحب الزوار من مختلف الأعمار في رحلة تحت الماء تجعلهم يعيشون أجمل اللحظات التي تستحق المشاركة. وباستطاعة الزوار أيضاً المرور في ساحة الاحتفالات لالتقاط صور تحت قوس مضاء بألوان مائية.

كما يمكنهم اختبار العالم الجميل تحت الماء في أرض العجائب البحرية في «بالم ويست بيتش» والاستمتاع بحركات فناني الأداء النابضين بالحيوية وهم يرتدون زي مخلوقات جميلة في عرض موسيقي في 18 الجاري.