 قتل صديقته ولجأ إلى «إنستغرام» للتخلص من الجثة

اتُهم مراهق امريكي بقتل صديقته، بعد أن لجأ إلى منصة «إنستغرام»، طالبا المساعدة في حلول وأفكار للتخلص من الجثة.

وقالت الشرطة في بنسالم بولاية بنسلفانيا إنها تلقت مكالمة من امرأة بعد ظهر يوم الجمعة زعمت أن ابنتها اطلعت على محادثة من أحد معارفها بهذا الخصوص.

وأضافت الشرطة في بيان «أن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا اعترف أنه قتل شخصًا للتو، ثم قلب صورة الفيديو مظهرا أرجل وأقدام شخص ملطخة بالدماء. بعدها طلب المساعدة في التخلص من الجثة ".

وقالت الشرطة إن عناصرها استجابوا للاتصال وبحثوا عن منزل متنقل حيث شاهدوا الشاب يهم بالهروب. وتم العثور حينها على امرأة شابة على أرضية الحمام مصابة بعيار ناري على ما يبدو.

وقالت الشرطة"كانت هناك أيضا مؤشرات على اتخاذ خطوات جوهرية لتنظيف مسرح الجريمة".

ونقلت"سي ان ان" عن الشرطة قولها إنه بعد فترة وجيزة، تم العثور على الشاب البالغ من العمر 16 عامًا - الذي حددوه باسم جوشوا كوبر - وتم احتجازه. وبنسالم هي بلدة في مقاطعة باكس يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة