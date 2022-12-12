بركان داخل صالة في ريكيافيك.. بحممه وحرارته ولكن دون خطره

في تجربة فريدة من نوعها في العالم، يمكن للزوار الاقتراب من تدفق حقيقي لحمم الصهارة في قاعة للعروض في وسط العاصمة الايسلندية، كأنهم في حضرة بركان فعلي.

ففي وسط القاعة التي تشبه صالة سينما، أقيم هيكل تصطف على جانبيه عواميد بازلت تذكّر بتلك الموجودة على شاطئ رينيسفيارا الشهير في جنوب آيسلندا، والمعروف برمله الأسود.

وعلى المقاعد القابلة للسحب، جلس نحو 40 زائراً، غالبيتهم العظمى من السياح.

ويتوجه إليهم مقدم العرض الأسكتلندي إيان ماكينون قائلاً «إنه العرض الذي تختبرون فيه الحمم المنصهرة الحقيقية التي تتدفق عمداً داخل مبنى».

وبعد لمحة لبضع دقائق عن نشأة المشروع وعن علم البراكين الآيسلندي، يعرّف فيلم وثائقي بأهم الانفجارات البركانية منذ استعمار الجزيرة في نهاية القرن التاسع. ثم يأتي الإعلان الذي طال انتظاره: «لقد مرت 5000 عام تقريباً لم تتدفق خلالها الحمم البركانية في ريكيافيك... حتى الآن».

ثم تنساب الحمم المتوهجة على منحدر فولاذي محاط بالرمال السوداء، فتضيء القاعة كما لو أن الشمس أشرقت فيها، وتغدو أشبه بفرن، ما يحمل المتفرجين على خلع ستراتهم. وفي آخر المنحدر، يُصدر السائل المنصهر أزيزاً عند احتكاكه بكتل الجليد ويتصاعد منه عندما يبرد صوت يشبه صوت الزجاج المكسور.

وقالت الأسترالية البالغة 28 عاماً جاسمين لونغ أن المشهد «كان جميلاً فعلاً». وأضافت «أتفهم سبب انجذاب الكثير من الناس إلى ثوران بركاني، ولكن في الواقع يستحيل الاقتراب منه في بيئة طبيعية عادية، في حين أن الوضع هنا أكثر أماناً بكثير».

فإذا كان مئات الآلاف من الفضوليين تمكنوا من مشاهدة المشهد الساحر لتدفقات الحمم حول جبل فاغرادالسفيال في أغسطس الفائت وفي السنة السابقة على بعد نحو 40 كيلومتراً من ريكيافيك، فليس لكل الثورانات البركانية الآيسلندية هذا الطابع غير العنيف.

ومع أن الرائحة المميزة للحمم البركانية حاضرة في العرض، أفقدها تسخينها المتكرر غازاتها السامة، ما يتيح للجمهور الاقتراب منها أكثر مما قد يفعل لو كانت حقيقية.

ولاحظ ماكينون أن «الناس الذين يذهبون إلى موقع ثوران بركاني، يذهلون عندما يصلون إلى الموقع ويكتشفون المشهد للمرة الأولى». وأضاف «لدينا الأحاسيس نفسها هنا».

ولكي تتدفق الحمم البركانية الحقيقية في الغرفة، استُعين بنحو 600 كيلوغرام من التيفرا، وهي شظايا صخور يقذفها بركان لدى ثورانه. وجمعت هذه الشظايا بالقرب من كاتلا، أحد أخطر البراكين في آيسلندا، وكانت المرة الأخيرة التي ثار فيها هذا البركان الواقع في الجنوب عام 1918.

ويوضح يوليوس يونسون، الشريك المؤسس مع زوجته لعرض «لافا شو» الذي كان يجذب منذ عام 2018 الفضوليين إلى بلدة فيك السياحية في جنوب الجزيرة، قبل إقامته أيضاً في العاصمة، «نسخّن هذه الشظايا إلى درجة الانصهار التي تبلغ نحو 1100 درجة مئوية».

مؤسس العرض: «نسخّن شظايا الصخور إلى درجة الانصهار التي تبلغ 1100 درجة مئوية».