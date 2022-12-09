«دبي للتسوق».. 400 فعالية تمزج بين الحاضر والزمن الجميل

400 فعالية ترفيهية تحملها الدورة 28 من مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تتنوع بين العروض والحفلات الفنية وعروض الإضاءة والليزر، وغيرها. ويحمل البرنامج الترفيهي في هذه الدورة ألق الزمن الجميل، وحكايا الماضي، من خلال «دبي الثمانينات»، الفعالية الجديدة التي ستسلط الضوء على وجوه الحياة المختلفة للإمارات في تلك الحقبة، حيث ستنقل الزوار إلى عبق الماضي، وما كان يميز جوانب الحياة فيها.

زيارة إلى الماضي

تنفيذي تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كلثم الشامسي، قالت لـ«الإمارات اليوم»، عن برامج الفعاليات التي ستنطلق في 15 ديسمبر، وتستمر حتى 29 يناير 2023، وعن التجديد فيها، إن فعالية «دبي الثمانينات» تعتبر من أحدث الفعاليات التي أضيفت إلى جدول المهرجان، وستقام في «لاست إكزت» بمنطقة الخوانيج في الفترة الممتدة من 23 ديسمبر إلى 28 يناير من العام المقبل. ونوهت بأن تنظيم هذه الفعالية يأتي انطلاقاً من النظر إلى ما ينقص دبي في هذا العام ضمن فعاليات المهرجان، موضحة أن «معظم الفعاليات تتجه إلى تغطية الجوانب المرتبطة بالنظر إلى المستقبل والابتكارات، ولكن في الأخير لابد من العودة إلى الماضي، والزمن الجميل، وكيف كانت الحياة بسيطة والتربية بسيطة». وأوضحت الشامسي أنه تم تنظيم الفعالية وتنظيم سوق تراثي، الهدف منه حث الجيل الجديد، لاسيما جيل الألفية وجيل زد (مواليد الفترة 1981-2010)، على استعادة الذكريات من هذه الفترة من خلال رسومات الجرافيتي للفنانين المحليين، ومنطقة ألعاب الفيديو القديمة، والسيارات الكلاسيكية. وأشارت إلى أن «دبي الثمانينات» ستأخذ الزوار في رحلة إلى أشكال البيوت، وكيف كانوا يدرسون، وكذلك إلى شكل الألعاب التي كانت تصاحب طفولة الصغار، وهذا بدوره سيعرّف الجيل الشاب الجديد على رحلة الأمهات في التربية في تلك الفترة.

ثيمة «نيويورك»

وبالحديث عن الفعاليات الترفيهية وما تحمله من جديد، أضافت الشامسي: «نحتفل اليوم بالنسخة 28 لمهرجان دبي للتسوق، والانطلاقة ستكون مع فعالية الافتتاح الكبيرة، والحفل الغنائي لمحمد حماقي وأحمد سعد، الذي سيقام في (كوكاكولا أرينا) في 16 من الشهر الجاري، ومن بعدها ينتقل المهرجان إلى الفعاليات الأخرى المتنوعة، ومنها فعاليات طائرات الدرون والألعاب النارية، وأضواء دبي، والأسواق، وغيرها من الفعاليات المتنوعة». وأشارت إلى أن التحديث والتجديد طال شكل الفعاليات التي تحضر سنوياً على أجندة المهرجان، ومنها «اتصالات ام أو تي بي»، الذي سينطلق بنسخته الـ10، مع تغيير موقعه والشكل النهائي للسوق، حيث سينظم في حي دبي للتصميم، موضحة أن «حي التصميم» يشكل وجهة مميزة للشباب، ومن خلال السوق سيشاهدون الكثير من الفعاليات الجديدة، مع الإشارة إلى أنه في هذه السنة يحمل ثيمة «نيويورك»، وذلك من خلال تفاصيل السوق والتراكيب التي وضعت فيها، مع التأكيد على أنه يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أجمل شتاء

وأكدت الشامسي على أن أبرز الفعاليات المنتظرة التي تعود في هذه الدورة، وللمرة الثالثة، هي عرض طائرات الدرون الضوئية، والمستوحاة من عروض البيع بالتجزئة خلال المهرجان بعرضين جديدين كليا تحت عنوان «مهرجان دبي للتسوق» و«مستقبل دبي» المستوحى من رؤية 2040. ولفتت أن العرض الذي يُعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يحمل تجربة غنية وممتعة تمزج الابتكار والتكنولوجيا، وسيشاهد الجمهور أجمل العروض على وقع موسيقى مجموعة من الأغاني المؤلفة خصيصاً له، والتي سُجل بعضها في استوديوهات لشركات عالمية.

وعن تكامل الفعاليات الخاصة بالمهرجان مع فعاليات أجمل شتاء، نوهت الشامسي بأنه استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق حملة أجمل شتاء، التي تسلط الضوء على أفضل الوجهات في دبي، يعمل أيضاً مهرجان دبي للتسوق على إبراز الكثير من الوجهات من خلال فعالياته، التي منها ما سيمتد إلى حتا، حيث سيقدم البرنامج مجموعة من العروض الخاصة بالمواهب الناشئة. وشددت على حرص المهرجان التنويع في الفعاليات، حيث تم العمل على أن تكون الحفلات الختامية جامعة بين سحر الشرق والخليج والعالم الغربي أيضاً، إذ سيقدم في ختام المهرجان حفل الموسيقي العالمي الشهير هانس زيمر.

■ المهرجان يمنح زواره فرصة مشاهدة أفضل لاعبي التنس في «دوري التنس العالمي».

■ «دبي الثمانينات» فعالية جديدة ستأخذ الزوار في رحلة إلى أشكال البيوت والحياة البسيطة.

«تنس» وأغانٍ

يمنح مهرجان دبي للتسوق زواره فرصة مشاهدة أفضل لاعبي التنس في العالم، مع انطلاق بطولة «دوري التنس العالمي» في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر في «كوكا كولا أرينا» في دبي، وستقام على هامش البطولة مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تجمع أبرز الفنانين من جميع أنحاء العالم، من بينهم «تييستو» و«ويزكيد» و«ني يو» و«ديدماو 5» و«محمد رمضان» و«أرمين فان بيورن».

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالموسيقى الرائعة مع «الدي جيه» الحائز جائزة غرامي «تييستو»، وسيقدم النجم الهولندي عرضاً واحداً فقط في 19 ديسمبر. وسيعتلي ملك الموسيقى الإفريقية النيجيري «ويزكيد» المسرح في 20 ديسمبر، ليقدم إيقاعاته الإفريقية الرائعة، بينما سيقدم نجم موسيقى ريذم آند بلوز الأميركي «ني يو» عرضاً يتضمن أفضل الألحان من ألبوماته الأكثر مبيعاً.

وسيقدم المطرب ومغني الراب والنجم المصري محمد رمضان حفلاً غنائياً، كما سيستمتع الحضور بحفل موسيقي استثنائي مع «أرمين فان بيورن».

وسيطرب قيصر الأغنية العربية، كاظم الساهر، عشاقه في ليلتين على خشبة أوبرا دبي، بتاريخ 23 و24 ديسمبر. ويشهد مهرجان هذا العام عودة فعالية دبي بيتس التي تستضيف 10 فنانين، يقدمون مختلف الأنواع الموسيقية على مدار يومين متتاليين، والتي تتضمن مزيجاً رائعاً من الموسيقى التي ترضي جميع الأذواق، إلى جانب عودة فعالية نغمات دبي المرتقبة خلال الفترة من السادس إلى 15 يناير في 12 موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء دبي، وتُقدَم عروض موسيقية وترفيهية حية للعديد من الفنانين المحليين الموهوبين، منهم حمدان العبري وعلياء العلي وميثا المنصوري وشيباني، وغيرهم.

فنون بصرية

يحمل مهرجان دبي للتسوق تجارب جديدة مع الفنون البصرية من خلال «مهرجان القوز للفنون» في «السركال أفنيو»، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 29 إلى 30 يناير 2023، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حقّقته نسخة العام الماضي. ويُعتبر هذا المهرجان من أكبر الفعاليات المعنية بالاحتفاء بالفنون والثقافة في المنطقة، مع المعارض وورش العمل المتخصصة والعروض الحية المميّزة للمواهب المحلية. وتتوافر في القوز مساحات للأنشطة الخاصة بالأطفال، لقضاء يوم عائلي ممتع ومفيد، وتتوافر التذاكر مجاناً، ولكن يجب الحجز مقدماً. المهرجان يمنح زواره فرصة مشاهدة أفضل لاعبي التنس في «دوري التنس العالمي». «دبي الثمانينات» فعالية جديدة ستأخذ الزوار في رحلة إلى أشكال البيوت والحياة البسيطة.

حفلات تجمع أبرز فناني العالم، مثل «تييستو» و«ويزكيد» و«ني يو» و«ديدماو 5» و«محمد رمضان» و«أرمين فان بيورن».

كلثم الشامسي:

«التحديث والتجديد طال شكل الفعاليات وسنجمع سحر الشرق والخليج والعالم الغربي أيضاً».

الافتتاح بحفل غنائي لمحمد حماقي وأحمد سعد ومن أبرز الفعاليات عروض طائرات الدرون الضوئية.