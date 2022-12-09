شاب عُماني يدهش الأرجنتين بموقف إنساني في كأس العالم

في موقف إنساني تداولته وسائل الإعلام الأرجنتينية باندهش وحفاوة بالغة قرر صانع المحتوي العُماني أحمد النوفلي الشهير بـ “أحمد باتو” استضافة مشجع أرجينيتي في منزله بعدما نفدت أموال الأخير.

وكان الشاب الأرجنتيني قد قال خلال لقائه مع مراسل إحدى القنوات التلفزيونية ضمن تغطية فعاليات كأس العالم، بأنه سيعود إلى بلده لأنه لم يعد يمتلك أي أموال تكفي لتمديد إقامته لمشاهدة باقي مباريات المونديال.

وفاجأه الشاب العماني الذي كان يقف قريبا منه بردة فعل على الهواء مباشرة، قائلا له: “ لن تعود إلى الأرجنتين وستقيم في بيتي، وهنا مرحب بك في كل منزل”.

وعبر الشاب الأرجنتيني عن فرحته البالغة لردة فعل الشاب العماني كما احتضنه على الهواء مباشرة حيث أذيع اللقاء في الأرجنتين.