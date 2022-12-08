من المحيط إلى الخليج.. فنانون عرب يهتفون لـ «أسود الأطلس»

فرحة كبيرة عمت العالم العربي بتأهل الفريق المغربي الشقيق إلى دور الثمانية في كأس العالم 2022 المقامة في قطر، كأول منتخب عربي يحقق هذا السبق التاريخي، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الإسباني.

الفرحة الكبيرة بفوز «أسود الأطلس»، سرعان ما انعكس صداها لدى نجوم الفن والغناء والمشاهير العرب، الذين حرصوا، كلٌ من موقعه، على أن يقتسموا فرحة المغاربة العارمة وفخرهم بفوز بلادهم، ويكونوا جزءاً فاعلاً من موجات الاحتفاء العام بهذا الإنجاز الرياضي الكبير على المنصات الرقمية، معبّرين، كلٌ بطريقته، عن ألق هذا الفوز، ومفاجأة التأهل، متمنين التوفيق لـ«أسود الأطلس» لمتابعة مشوار نجاحاته القادمة، ورسم البسمة على وجوه العرب في هذا العرس الكروي العالمي.

فخر واعتزاز

الفنانة الإماراتية، أحلام، كانت أول الفنانين العرب الذين سارعوا إلى تهنئة الفريق المغربي بفوزه على إسبانيا، إذ نشرت النجمة عبر حسابها الرسمي على منصة «تويتر»، صورة لحارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو، معلقة بكلمات احتفائية خاصة، مفادها «هذا البطل رفع راسنا... هذا الأسد مغربي».

وعبّرت الفنانة نوال الكويتية عن مشاركتها فرحة المغرب بالقول «مباراة خيالية انتهت بفوز أسطوري، فرحتنا يا أسود الأطلس»، في الوقت الذي سارع فيه الفنان الإماراتي حسين الجسمي إلى التعليق على هذا الفوز باللهجة المغربية، قائلاً «ارفع راسك انته مغربي»، وتبعته الفنانة الإماراتية بلقيس، التي تحمست للتعبير عن فخرها بهذا الفوز عبر الغناء للفريق، قائلة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» «مبروووووووك... الليلة حفلتكم عندي... قطر رح تحتفل فيكم الليلة وانا رح احتفل فيكم».

فرحة عربية

لم تنتظر الفنانة المغربية، سميرة سعيد، طويلاً لتقول كلمتها في هذا الصدد، إذ بادرت الفنانة بنشر مقطع فيديو برفقة ابنها شادي، من ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية، معربة عن فرحتها العارمة بفوز فريق بلدها الكروي، قائلة «الحمد لله.. انتصار رائع.. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي.. فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي»، مضيفة «فعلا إنجاز تاريخي»، الأمر الذي دفع الفنانة السورية أصالة لإعادة نشر تغريدة سميرة سعيد، ومشاركة الجمهور العربي فرحته بهذه الكلمات «مبروك علينا كلنا هالفوز الكبير والعيد اللي حامل كل الفرح»، وأضافت موجهة حديثها إلى سميرة سعيد، قائلة «إن شاء الله كل العمر فرحانة وضحكتك مزينة الدّيني، وشادي بيجنن الله يحفظه».

ومن أرض مصر، التي عمت فيها الفرحة، سارع الفنان المصري هاني شاكر، للتعليق على فوز أبطال الأطلس على صفحته الرسمية على «تويتر»، قائلاً «مليون مبروك صعود أبطال منتخب المغرب، مبروك لكل مغربي ولكل عربي الإنجاز العظيم».

أما الفنان التونسي صابر الرباعي، فآثر نشر صورة الفريق المغربي ساجداً، معلقاً بالقول «ألف مليون مبروك لمنتخب المغرب الشقيق ولكل العالم العربي على هذا الفوز التاريخي، وإن شاء الله البطولة والفوز الدائم في كل المباريات القادمة يا أبطال».

ولم يتخلف الفنان المصري عمرو دياب عن ركب الاحتفاءات الفنية الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليسارع بنشر صورة المنتخب المغربي على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، ويعلق «ألف مبروك لأسود الأطلسي التأهل المستحق، مع تمنياتي القلبية بالتوفيق في القادم»، كذلك الحال بالنسبة للفنان المصري محمد حماقي، الذي كتب قائلاً «مبروك لأسود الأطلس الفوز والصعود لربع النهائي، أداء مشرف وفوز مستحق وإنجاز تاريخي للمغرب ولكل الوطن العربي... بالتوفيق في الماتش الجاي». مضيفاً «دايما مغرب».

تاريخ جديد

الفنان السوري عابد فهد، نشر صورة للحارس المغربي البطل، الذي كان درع «أسود الأطلس» في ضربات الجزاء الترجيحية، قائلاً «مبروك للمغرب أسود الأطلس»، فيما نشر الفنان اللبناني راغب علامة صورة له أثناء متابعته للمباراة التاريخية، قائلاً «مليون مبروك للمغرب... أبطال». من جهتها، علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على هذا الحدث بالنداء «أبطال! أبطال! أبطال! ما أجملكم يا أسود المغرب.. مبروك للمغرب إنجاز تاريخي، فرّح قلوبنا كلنا».

واعتبر الفنان المصري محمد هنيدي خطوة الفوز المغربي تتويجاً للكرة العربية عموماً، مبادراً بنشر صورة الفريق المغربي والتعليق «أبطاااااااال، أبطااااال، الأبطال إلى ربع النهائي، مبروك لكل الوطن العربي، ومبروك لكل أهل المغرب، تاريخ بيتكتب من جديد، وكاتب التاريخ لن يجرؤ على غلق الكتاب قبل ما التاريخ تكتبه من جديد»، تبعه الفنان المصري يوسف الشريف الذي كتب «المغرب تصنع التاريخ... مبروك لكل العرب».

أما الفنان المصري حسن الرداد، العاشق لكرة القدم، فنشر صورة للعلم المغربي، وعلق قائلاً «كلنا ورا رجالة منتخب المغرب»، كذلك فعل المغني اللبناني رامي عايش، الذي كتب قائلاً «الملاعب لها أسودها، مبروك لنا بنجاحكم»، بينما نشر الممثل المصري رامز جلال صورة لحارس المنتخب المغربي، وعلّق بالقول «الأسد المغربي ياسين بونو مليووون مبروك للمغرب».