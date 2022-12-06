الأمير هاري: العائلة المالكة تلعب "لعبة قذرة" بتسريب القصص

قال الأمير هاري إن العائلة المالكة في بريطانيا تسرب بانتظام قصصا عن بعضها البعض واصفا ذلك بأنه "لعبة قذرة"، وذلك في مقطع دعائي جديد تم بثه أمس لمسلسل وثائقي طال انتظاره على شبكة نتفليكس يركز عليه وعلى زوجته ميغان.



وقالت خدمة البث المباشر، إن الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل ستكون متاحة يوم الخميس، وسط تكهنات على نطاق واسع بشأن ما سيقوله الزوجان، دوق ودوقة ساسكس، عن أفراد العائلة المالكة الآخرين.



ومنذ أن تنحي هاري وميجان عن واجباتهما الملكية قبل عامين وانتقلا إلى كاليفورنيا يوجه الزوجان انتقادات حادة للعائلة المالكة واتهامات بالعنصرية، وهو ما تنفيه العائلة.



وأشار الأمير في مقابلات إلى أنه لا يكاد يتحدث مع بقية أفراد الأسرة، وعلى الأخص والده الملك تشارلز، وشقيقه الأكبر الأمير وليام، ولي العهد ووريث العرش.



ويقول هاري في المقطع الدعائي "لا أحد يعرف الحقيقة تماما.. نحن اللذين نعرف الحقيقة بالكامل".



ولم يصدر قصر بكنجهام أي تصريحات بشأن المسلسل الوثائقي ولم يرد على الفور على طلبات للتعليق أمس.



وفي المقطع القصير، أشار هاري إلى أشخاص يعملون بالقصور الملكية يطلعون الصحفيين على أخبار بعضهم البعض، وهي قضية تحدث عنها في السابق.



يقول "هناك تسلسل هرمي للعائلة. أنت تعلم أن هناك تسريبات، ولكن هناك أيضا اختلاق للقصص وتلفيق.. إنها لعبة قذرة".





Harry & Meghan. A Netflix Global Event.

Volume I: December 8

Volume II: December 15 pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) December 5, 2022