أقدم كائن على قيد الحياة يحتفل بعيد ميلاده الـ190 وحكومته تضع صورته على الطوابع (صور وفيديو)

تحتفل جزيرة سانت هيلينا الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي بأقدم كائن على قيد الحياة في العالم، وهو سلحفاة عملاقة تدعى "جوناثان" إذ ستبلغ من العمر 190 عاما.

ووفق موقع "abc"، حصلت "جوناثان" على لقب غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أقدم حيوان بري حي في العالم.

ويعتقد أن جوناثان قد ولدت حوالي عام 1832، وتم إحضارها إلى أراضي المملكة المتحدة عبر البحار من سيشيل بعد 50 عاما.

وسيتم الاحتفال بجوناثان لمدة ثلاثة أيام، حيث تسكن في منزل حاكم جزيرة سانت هيلينا التي تعتبر إقليما تابعا لبريطانيا.

وأصدرت السلطات في الجزيرة "سلسلة من الطوابع التذكارية" بمناسبة عيد ميلاد جوناثان.

LET'S SHELL-EBRATE 🥳🐢



LOOK: Jonathan, a Seychelles giant tortoise, is celebrating his 190th birthday on Friday, Dec. 2. He is believed to be the oldest reptile living on earth, born not long after French emperor Napoleon Bonaparte died in exile. | 📸 Gianluigi Guercia/AFP pic.twitter.com/GWXgkybnMC — Inquirer (@inquirerdotnet) December 3, 2022