روبي ويليامز وإد جودريتش في ضيافة «سوذبيز دبي»

تستضيف دار سوذبيز دبي معرضاً منفرداً للوحات الفنانين روبي ويليامز وشريكه في الإبداع إد جودريتش، لغاية 16 ديسمبر الجاري. وسينظم المعرض تحت اسم «ويليامز - جودريتش»، ويضم المعرض، الذي يحمل عنوان «لوحات بالأبيض والأسود»، 15 لوحة أحادية اللون، لم يسبق عرضها من قبل.

وحضر افتتاح المعرض، الذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي، عددٌ من الفنانين، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري.

ووصف الفنانان شراكتهما بأنها مبنية على الصداقة والتواصل والاحترام والثقة، ما شجعهما على الإبداع معاً كثنائي فني. وابتكر الفنانان في غضون خمس سنوات أعمالاً عميقة وجميلة تنضح بالحنين إلى المشهد الموسيقي في فترة التسعينات، حيث كانت الموسيقى نابضة بالحياة ومبهجة.

عرض الفنانان لوحاتهما لأول مرة في مايو 2022، وذلك ضمن معرض في دار سوذبيز لندن. وستكون دار سوذبيز دبي المحطة القادمة في رحلتهم الفنية، مع مجموعة جديدة من الأعمال التي تعتمد على الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها في النسخة الأولى. وبعد استخدام الأسماء النسائية خلال المعرض السابق، قرر روبي وإد تسمية جميع اللوحات الـ15 في هذا العرض بأسماء رجالٍ مشهورين من فترة الثمانينات.