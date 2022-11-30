قاموس أميركي يختار gaslighting.. كلمة العام

اختار قاموس ميريام ويبستر الأميركي كلمة gaslighting لتكون كلمة العام، إذ تعكس «عصر المعلومات المضللة» الحالي.

ووفقاً للقاموس، ففي 2022، كانت هناك زيادة 1740% في عمليات البحث عن الكلمة، التي جاءت من اسم مسرحية صدرت عام 1938، تدور حاول رجل يحاول جعل زوجته تصدق أنها أصيبت بالجنون.

وعرف القاموس الكلمة بأنها «فعل أو ممارسة تضليل لشخص ما خصيصاً لأجل مصلحة من يقوم بذلك».

وقال محررو القاموس: «في الأعوام الأخيرة، وفي ظل الزيادة الكبيرة للقنوات والتكنولوجيات المستخدمة في التضليل، أصبحت تلك الكلمة هي المفضّلة لوصف فكرة الخداع».