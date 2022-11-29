عيد الاتحاد يضيء دبي.. 10 أيام من الفرح

احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51 تضاء سماء دبي بعروض الألعاب النارية ضمن الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة في أنحاء المدينة خلال الفترة من الثاني حتى 11 ديسمبر المقبل والتي سيتخللها برنامج حافل بالأنشطة والعروض والحفلات الفنية على مدار 10 أيام.

وستنطلق عروض الألعاب النارية في العديد من الوجهات الشهيرة في دبي بالثاني من ديسمبر، إذ ستتوهج منطقة السيف في الثامنة مساء بألوان علم الإمارات وسط باقة من العروض التراثية بأنحاء المنطقة.

بينما تستضيف وجهة «ذي بوينت» عرضاً للألعاب النارية احتفالاً بعيد الاتحاد، علاوة على عرض النافورة الراقصة عند التاسعة مساء، إلى جانب أنشطة متنوعة للصغار في ساحة الفعاليات.

وفي «ذا بييتش» مقابل «جميرا بييتش ريزيدنس» و«جزيرة بلوواترز» ينظم عرض آخر للألعاب النارية.

بينما تتنوع الاحتفالات بعيد الاتحاد في «دبي فستيفال سيتي مول» بين حفل موسيقي يحييه الفنان الإماراتي فايز السعيد، وعرض «تخيل» للألعاب النارية وغيرها من الفعاليات المصاحبة. وسيحيي الفنان عيضة المنهالي والفنانة داليا مبارك حفلاً في الوصل بلازا، بإكسبو سيتي دبي، في الثاني من ديسمبر المقبل.