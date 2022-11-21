مناسبتان عائليتان في البيت الأبيض: بايدن يبلغ الثمانين .. ويزوّج حفيدته

احتفل البيت الأبيض الأمريكي بمناسبتين عائليتين هذا الأسيوع.

فقد احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته، امس الأحد، بعيد ميلاده الـ80 دون مظاهر احتفالية كبرى، رغم أنها المرة الأولى في تاريخ البلاد، التي يبلغ فيها رئيس أمريكي عامه الثمانين على رأس منصبه.

ونشرت جيل بايدن، زوجة الرئيس، عصر الأحد عبر تويتر رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانهما وهما يرقصان سويا. وقالت جيل بايدن في تغريدتها: "لا أريد أن أرقص مع أي شخص آخر. عيد ميلاد سعيد جو! أحبّك".

وفي مناسبة ثانية احتفل في البيت الأبيض بداية الأسبوع بزواج حفيدة الرئيس الأمركي جو بايدن، "نعومي"، ليكون حفل الزفاف رقم 19 في التاريخ الذي يقام داخل مقر الرئاسة الامريكية.

وأقيم الحفل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في طقس بارد ولم يُسمح بدخول الصحفيين، في حين بلغ عدد الضيوف نحو 250 شخصا.

وقال الرئيس والسيدة الأولى في بيان مشترك صدر بعد الحفل "كان من الرائع مشاهدة نعومي وهي تكبر وتكتشف ذاتها وترسم مثل هذه الحياة الرائعة لنفسها".

وأضافا: "الآن نشعر بالفخر الشديد لرؤيتها تختار بيتر زوجا لها ويشرفنا أن نرحب به في عائلتنا. نتمنى لهما أياما مليئة بالضحك وحبا يزداد عمقا بمرور كل عام".

وأقيمت بعد المراسم مأدبة غداء للعائلة وحفل الزفاف في البيت الأبيض.