كشفت عن كواليس أغنية كأس العالم .. ميريام فارس: أسعى لتوحيد العالم العربي بفني

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، كواليس التحضير للأغنية الرسمية لكأس العالم 2022، مؤكدة أنها تولت تلحين المقطع الخاص بها باللغة العربية، كما ساهمت في تأليف كلمات الأغنية مع شقيقتها، وأشارت إلى أنها حاولت توحيد العالم العربي بفنها.

وأكدت ميريام فارس أن التحضير لهذا المشروع بدأ منذ 5 سنوات "ونفذنا أغنيتين ولكنى كنت مقتنعة بأغنية توكو تاكا وعملت اللحن العربي وعملت التوزيع بتاعه، وأختي كتبت لي الكلام وكان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخَّلهم في الأغنية ومنهم: السلام عليكم".

وتابعت: "كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين، ويلا سوا وأقول للعالم يلا نتجمع وييجوا عندنا في الشرق العربي وييجوا على قطر ونتحد كلنا في كأس العالم".

وأضافت ميريام فارس في بيان، صادر عن إدارة أعمالها "ما أجمل الشبه بين كرة القدم والموسيقى، كلاهما تعبير يوحد الناس بغض النظر عن لغتهم وبلادهم".

وتابعت: "رسالتي، منذ اليوم الأول، هي أن أوحد بفني العالم العربي وأن أعرف العالم إليه، وأغوص في فنون وآلات الثقافات والحضارات القديمة وأقدمها بإطار معاصر يخاطب جيل اليوم".

وقالت: "هذا العرض الفني الاستثنائي يتضمن 50 راقصاً و50 عازفاً و30 فنياً، مع أحدث التقنيات وأجمل الآلات الموسيقية التي ولدت هنا في ثنايا الشرق، أهديه إلى المنطقة العربية التي يستضاف فيها كأس العالم للمرة الأولى.. هيا نفتح عيوننا ونحلم".

و كشف حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر منصة "يوتيوب" عن أغنية المطربة اللبنانية ميريام فارس والتي تم إصدارها خصيصًا لكأس العالم 2022، المقرر افتتاحه مساء اليوم الأحد في قطر.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي الجمعة: "شهدت الأغنية تعاونا يهدف للجمع بين كرة القدم وصناع الموسيقي والتي ستعبر عن روح كأس العالم".

وأضاف: "سيشارك كل من مالوما وميريام فارس في عرض الأمسية الافتتاحية لمهرجان فيفا للمشجعين بالدوحة، والذي سيفتح أبوابه للجماهير قبل المباراة الأولي في كأس العالم بين قطر والإكوادور".

وقال مالوما بهذه المناسبة: "أنا سعيد جدا لكوني جزء من هذه الأغنية المنفردة في كأس العالم لطالما حلمت بفرصة كهذه، إن عرض الموسيقى اللاتينية على هذا المسرح العالمي مع فنانتين رائعتين تغنيان باللغتين الإنجليزية والعربية سيرتقي بثقافتنا إلى مستوى آخر».

من جانبها عبرت ميريام فارس عن سعادتها بالمشاركة في تأليف وترتيب وتصميم رقصات وعروض الأغنية، مشيرة إلى أنها تشرفت بالعمل مع اثنين من الفنانين العالميين المفضلين بالنسبة لها.

يذكر أن أغنية "Tukoh Taka" من غناء ميريام فارس مع نيكي ميناج ومالوما، وتظهر فيها ميريام ومالوما يرقصان فيما يشبه أجواء صحراوية بينما غنى ميناج في حافلة للمشجعين.