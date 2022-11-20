10 فنانين يشتغلون «أيقونة فن الحين»

أعلن كل من «اللوفر أبوظبي»، والعلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات «ريتشارد ميل»، انطلاق النسخة الثانية من معرض «فن الحين». ويركز المعرض، المقرر إقامته في رواق المتحف حتى 19 فبراير 2023 على موضوع «أيقونة.. أيقوني»، ليوضح كيف يتفاعل مفهوم الأيقونة مع مختلف ممارسات الفن المعاصر، وكيف يفتح ذلك آفاقاً رحبة أمام وجهات نظر فنية جديدة.

يستقبل معرض «فن الحين 2022»، الذي تشرف على تنسيقه مديرة المجمّع الثقافي في أبوظبي، ريم فضة، أعمال 10 فنانين من مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، ممن رُشّحوا لنيل جائزة «ريتشارد ميل للفنون» هذا العام، وهم: عفراء الظاهري، أيمن زيداني، دانا عورتاني، إيليزابث دورازيو، منال الضويان، رند عبدالجبار، سيمرين مِهرا أجاروال، شيخة المزروع، فيكرام ديفشا، وزينب الهاشمي.

وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي، مانويل راباتيه: «نشعر بفخر بالغ، إذ نشرُف بافتتاح النسخة الثانية من (معرض فن الحين) في (اللوفر أبوظبي). وباعتباره أول متحف عالمي يُقام على أرض عربية، فإن (اللوفر أبوظبي) يسعى جاهداً ليكون منبراً للفنانين لكي يعرضوا من خلاله أعمالهم ويكشفوا عن مواهبهم، إضافة إلى حرص المتحف على دعم الإبداع والحوار وتعزيز التنوّع». وأضاف: «مستوى العروض التي تلقيناها من كل أنحاء دول مجلس التعاون، يعدّ خير برهان على الطاقة الفنية المتميزة التي تزخر بها هذه المنطقة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ريتشارد ميل» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيتر هاريسون: «تجسيداً لتفاني الشركة في تعزيز المُثُل العليا للفن والابتكار، فإن نسخة هذا العام من جائزة (ريتشارد ميل للفنون)، ستنطلق نحو مستويات جديدة من التميز، لكي تكشف لنا عن مساحات ووجهات نظر جديدة في عالم الفن المعاصر، وتُعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موطناً لأحد أكثر المشاهد الفنية ثراءً ودقةً في العالم».

بينما قالت مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، الدكتورة ثريا نجيم: «إن قدرة الفنانين على صياغة وتفسير مفهومَي (أيقونة وأيقوني) دقيقة بشكل مذهل، ونشعر بسعادة بالغة، إذ نقدم هذا المعرض للجمهور بوصفه جزءاً من احتفالاتنا بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المتحف، ويأتي ذلك في سياق التزامنا الراسخ بإنشاء منصّة ينطلق منها الفنانون الإقليميون للتعبير عن إبداعاتهم».

ويُقام معرض فن الحين 2022 في «اللوفر أبوظبي»، في إطار احتفالات المتحف بذكرى تأسيسه الخامسة، ويتزامن مع فعاليات الموسم الثقافي في دولة الإمارات، الذي يتضمن مشاركة معرض فن أبوظبي، إضافة إلى إقامة معارض جديدة في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وأسبوع دبي للتصميم، ومعرض آرت دبي. ويركز افتتاح المعرض على التنوّع الثقافي الذي تزخر به الإمارات، ويبرز التزام الدولة بتعزيز الإبداع.