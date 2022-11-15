العثور على جثث أسرة كاملة متعفنة في قرية مصرية

شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية جريمة بشعة راح ضحيتها أسرة مكونة من 3 أفراد عثر عليهم مقتولين صباح الأول من أمس، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية الشقة التابعة لدائرة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، تفيد بعثورهم على 3 جثامين للأب والأم والإبن وبهم آثار ذبح بالرقبة، وهي في حالة تعفن داخل أحد منازل القرية.

وتقدم شقيق المجني عليها ببلاغ أفاد فيه بالعثور على جثة زوج شقيقته 80 عاماً ويعمل فلاحا، ويوجد به جرح ذبحي بالرقبة، وشقيقته 75 عاماً، ربة منزل، ويوجد بها كدمة بالرأس من الخلف، ونجلهما 45 عاماً، مدرس بمدرسة القرية، وبها آثار طعنة بالرقبة، وجرح قطعي بالوجه، وهم في بداية مرحلة التعفن.

وكشفت المعاينة والفحص وجود جثامين المتوفين المذكورين داخل منزلهم المكون من طابق واحد عبارة عن شقتين متجاورتين، وتوجد جثة الأول رب الأسرة في غرفة معيشة الشقة الأولى، وجثتا الزوجة والابن بصالة الشقة الثانية ويرتدون ملابسهم كاملة.

وجرى إخطار جهات التحقيق بالواقعة التي أمرت بنقل جثمان المتوفين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية على الجثامين الثلاثة. كما أمرت وحدة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها وقوفا على حقيقتها، ودفن المتوفين عقب الانتهاء من توقيع الصفة التشريحية.

ومن جانبهم، أكد عدد من أهالي القرية أن ما حدث أمر مذهل لما لهذه الأسرة الطيبة من سمعة حسنة بين أهالي المنطقة، الأمر الذي جعلهم في حيرة من أمرهم حول هوية المسؤول عن تلك المذبحة البشعة.