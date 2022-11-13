أجندة أبوظبي.. حافلة بالنجوم والفنون والمهرجانات

تشهد العاصمة أبوظبي، خلال هذه الفترة، حراكاً فنياً وثقافياً مكثفاً، عبر العديد من الفعاليات التي تجمع بين الموسيقى والمعارض الفنية والعروض الأدائية. كما تستقطب نخبة من النجوم من مختلف أنحاء العالم خلال الشهر الجاري، من أبرزهم مغني التينور الشهير أندريا بوتشيلي، والنجم جون ليجند، والموسيقار عمر خيرت، إضافة إلى فريق عرض «ليون كينج».

من أبرز الفعاليات التي تستضيفها العاصمة، تحديداً في نوفمبر الجاري، احتفال «اللوفر أبوظبي» بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه، من خلال مهرجان ثقافي يستمر شهراً (من الرابع من الشهر الجاري حتى الرابع من ديسمبر المقبل)، تحت عنوان «وتستمر القصة الكبرى»، والذي يسلط الضوء على مجموعة مقتنيات المتحف الجديدة، وأحدث معارضه: «الانطباعية: على درب الحداثة»، إلى جانب النسخة الثانية من معرض «فن الحين» تحت عنوان «أيقونة.. أيقوني»، والإعلان عن قائمة الفنانين المرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل السنوية للفنون، التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار.

واستضافت الاحتفالية الفنان ماجد المهندس، أول من أمس، بينما من المقرر أن يحلّ عازف البيانو والملحن المصري عمر خيرت اليوم ضيفاً على الاحتفالية.

موسيقى راقية

ولمحبي الفنون الراقية، تقدم فرقة الباليه الوطني الكوبي، التي تعدّ إحدى أعرق الفرق العالمية في هذا الفن، عرض «كارمن» على مسرح المجمع الثقافي في 25 الجاري.

وحضرت الموسيقى الحديثة عبر مهرجان أمبليفايد الموسيقي في جزيرة ياس بأبوظبي، على مدى اليومين الماضيين. وتستضيف الجزيرة أيضاً خلال الفترة من 16 الجاري إلى 10 ديسمبر 2022، العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط لمسرحية برودواي الموسيقية «ليون كينج» (الأسد الملك)، التي تحتفي بمرور 25 عاماً على عرضها الأول، وتعدّ أحد أكثر المسرحيات الموسيقية شعبية في العالم، حيث تقدم تجربة لا نظير لها للعائلات والأطفال من جميع الأعمار.

وتشهد حفلات «يا سلام» المصاحبة لسباقات «فورمولا1»، مشاركة نخبة من الفنانين على مدى أربعة أيام، في مقدمتهم الفنان أندريا بوتشيلي، أحد أشهر مغنيي التينور في التاريخ الحديث والمرشح ست مرات للفوز بجائزة «غرامي»، إذ سيقدم حفلاً خاصاً في حديقة الاتحاد بأبوظبي في 24 الجاري. تراث

كما تشهد أبوظبي عدداً من المهرجانات التي تجمع بين الطابع الاجتماعي والتراثي والترفيهي، منها مهرجان الحِرف والصناعات التقليدية، الذي انطلق في سوق القطارة في العين، وتتواصل فعالياته حتى 20 الجاري، ويدعو الزوّار للتعرف إلى الحِرف اليدوية الأصيلة المتوارثة عبر الأجيال على يد حِرفيين محليين، علاوة على حفلات «ذاكرة الأغنية الإماراتية».

أيضاً تتواصل فعاليات مهرجان الظفرة بدورته 16 حتى 31 يناير 2023، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. ويضم المهرجان مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، والمهرجان الختامي «مهرجان الظفرة».

ويعود مهرجان الشيخ زايد في دورته الجديدة في الفترة من 18 الجاري حتى 18 مارس 2023 تحت شعار «الإمارات ملتقى الحضارات»، وبمشاركة أكثر من 25 دولة من حول العالم.

كما عاد في الرابع من الشهر الجاري «سوق الحديقة» السنوي الذي تنظمه «حديقة أم الإمارات»، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 18 مارس المقبل. وتضم الفعالية العديد من المنتجات المحلية والأنشطة والعروض الترفيهية العائلية.

ولطالما كان «قصر الحصن» قلب المجتمع في أبوظبي، وحفاظاً على هذا التقليد، يحتضن المكان أصحاب المشروعات المنزلية من المجتمع لعرض أعمالهم ومنحهم منصّة لدعم مشروعاتهم في «الحصن»، من خلال فعالية قلب المجتمع حتى الرابع من ديسمبر المقبل.

وتقام فعاليات «منطقة جمهور كأس العالم» في الفترة من 20 الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل في «ياس لينكس أبوظبي»، بجزيرة ياس، وتوفر أجواء تتسم بالمرح والبهجة أثناء مشاهدة المباريات المرتقبة، علاوة على أنشطة الترفيه العائلي، وألعاب كرة القدم التفاعلية مثل «FootPool»، وبطولة الرياضات الإلكترونية، ومنصّات الألعاب الكلاسيكية، ومجموعة متنوّعة من منافذ المأكولات والمشروبات.

معارض تشكيلية

في مجال المعارض الفنية، يبرز المعرض الفني السنوي «فن أبوظبي»، الذي ينظم في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري في «منارة السعديات»، بمشاركة العديد من صالات العرض الفنية الكبيرة من داخل الدولة وخارجها.

وتستمر معارض فصل الخريف في المجمّع الثقافي التي افتتحت في أكتوبر الماضي، ومنها معرض «فخر النساء والمؤسسات: نحو السماء»، الذي يضم مجموعة مختارة من الأعمال التجريدية لعدد من أبرز الفنانات الرائدات في المشهد الفني الحديث والمعاصر في الأردن. والمعرض الفني «الحياة سيرك». أما المعرض الثالث فهو «تهويدات: رحلة موسيقية». كما يواصل «معرض 421» برنامجه لخريف 2022، الذي يحمل عنوان «موسم الحرث».

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الجاري ينطلق العرض الأول في المنطقة لمسرحية برودواي الموسيقية «ليون كينج» في أبوظبي.

مهرجان الشيخ زايد يعود في 18 الجاري حتى 18 مارس 2023 تحت شعار «الإمارات ملتقى الحضارات»، بمشاركة أكثر من 25 دولة.