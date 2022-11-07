كانيفوشي.. ملاذ مثالي للعائلات بأجواء رفاهية حقيقية

جزيرة كانيفوشي هي واحدة من أول منتجعات جزر المالديف على بعد نصف ساعة بالطائرة المائية من المطار الرئيس في البلاد، حيث يعتبر من الوجهات العالمية للحصول على أجواء الرفاهية الحقيقية والاسترخاء. ويعتبر أتموسفير كانيفوشي ملاذاً خاصاً مذهلاً وسط مياه المحيط الهندي اللازوردية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في منطقة جميلة على بُعد 35 دقيقة بالطائرة المائية. وتنتشر فيلات الشاطئ المستقلة في كانيفوشي بشكل مثالي على طول يمتد لمسافة كيلومترين متواصل من البحيرة الفيروزية.

عطلة مثالية

ويوفر هذا المنتجع ذو الخمس نجوم عطلة مثالية للأزواج والعائلات على حد سواء، مع مجموعة من أماكن الإقامة الرائعة، من الفيلات الفاخرة فوق الماء كاملة التجهيزات مع حمامات الغطس الخاصة إلى الفيلات الشاطئية القريبة جداً من الشاطئ. يجمع بين مزيج من التصميم المعاصر والهندسة المعمارية المالديفية وسط النباتات الاستوائية الغنية الفريدة.

برنامج بريميوم

وتقدم مجموعة «أتموسفير» للفنادق والمنتجعات برنامج «بريميوم» الشامل كلياً للإقامة، وهو عرض يقدم مفهوماً مبتكراً في المنطقة لخدمات متكاملة للضيوف خلال فترة الإقامة. حيث ترفع «بلاتينوم بلاس» مستوى خدمات الضيافة إلى معايير جديدة رائدة مع إقامة تشمل أشهى المأكولات العالمية والمشروبات، إضافة مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة والمغامرات المثيرة، ما يجعل تجربة العطلة على الشاطئ الاستوائي لا مثيل لها.

عطلة خالية من المتاعب

يقدم المنتجع تجربة منتجع خمس نجوم خالية من الهموم مع خطة العطلات الفاخرة الشاملة كلياً للمنتجع، وهي خطة وجبات ممتازة شاملة تعزز تجربة المنتجع المالديفي النموذجية من فئة خمس نجوم من خلال الذهاب إلى هذا الميل الإضافي، حيث تقدم مزيجاً من البوفيهات الفاخرة مع المأكولات العالمية اللذيذة وتجارب تناول الطعام الفاخرة وخيارات تناول الطعام الليلية.

تجربة طعام

وتقترن تجربة تناول الطعام الرائعة بمجموعة من الأنشطة والرحلات الاستكشافية والمغامرات التي تتراوح من صيد الأسماك عند غروب الشمس إلى الغطس والرياضات المائية غير الآلية، ما يضمن تجربة عطلة شاطئية استوائية مليئة بالمرح وخالية من المتاعب.

عرض خاص

ترتقي خطة كانيفوشي الشاملة لجزر المالديف الشاملة كلياً إلى مستوى جديد تماماً من خلال تقديم أفخر قوائم الطعام وأشهى المأكولات العالمية اللذيذة، حيث تعمل على توفير أرقى تجارب الطعام وخيارات لتناول عشاء ذات طابع خاص. ويوفر هذا العرض الخاص عطلات شاملة تماماً مع برنامج كانيفوشي مع انتقالات مجانية بالطائرة المائية ذهاباً وإياباً، مع الحد الأدنى للإقامة أربع ليالٍ خلال فترة السفر بين أول نوفمبر 2022 و31 مارس 2023، كما يمكن للمسافرين الراغبين في الاستفادة من تجربة خاصة تماماً اختيار فيلات مميزة مثل:

«غراند بول»

كانيفوشي «غراند بول» التي تتمتع بإطلالات شاملة على المحيط مع تجهيزات رائعة بجانب المسبح للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الاستوائية المنعشة، وهو مثالي للأزواج والعائلات الصغيرة.

«صن سيت بيتش»

فيلات «صن سيت بيتش» مع شجيرات استوائية مورقة ورمال ناعمة ومسبح خاص أما للعائلات الكبيرة التي تبحث عن خصوصية إضافية، فإن كانيفوشي ريزيدنس ملاذ عائلي حالم وسط الشاطئ البكر وأشجار النخيل الشاهقة. يكتمل بغرفة للمعيشة وتناول الطعام مع مخزن وغرفة ترفيه وغرفتي نوم - غرفة نوم رئيسة وغرفة نوم للأطفال بها أسرّة مزدوجة وملحق غرفة نوم للمربية. السطح الخشبي الفسيح مع طاولة جلوس وأرجوحة مالديفية تخلق مكاناً مثالياً للاستمتاع باللحظات العائلية.

تعد فيلات صن سيت فاميلي بيتش المكونة من غرفتي نوم في كانيفوشي خياراً رائعاً آخر للعائلات الكبيرة. مع مساحات المعيشة الشاسعة لقضاء وقت ممتع مع العائلة مع توفير ركن هادئ لبعض العزلة، تتميز الغرفتان المترابطتان بمزيج من المساحات الداخلية والخارجية مما يجعلها أفضل فيلا خاصة في جزر المالديف. مع سهولة الوصول إلى نادي الأطفال والمجمع الرياضي والمطعم الرئيس، تعد هذه الفيلات مثالية لتجربة جميع الأنشطة التي يوفرها المنتجع.

تجارب طهي غريبة

مع تجارب تناول الطعام الرائعة في أتموسفير كانيفوشي في رحلة طهي لا تُنسى مع بوفيه فخم يضم مجموعة مختارة من المأكولات الآسيوية والأوروبية والمالديفية ومحطات الطهي الحية التي تقدم المشاوي والمأكولات البحرية الطازجة والحلويات اللذيذة. هذا بالإضافة إلى المطاعم المتخصصة والوجبات الخفيفة طوال اليوم التي من المؤكد أنها ستلبي ذوقك.

■ مزيج من البوفيهات الفاخرة مع خيارات واسعة من المأكولات العالمية.

■ مساكن جميلة فوق الماء كاملة التجهيزات مع حمامات غطس خاصة.

مرح واسترخاء

تستحضر جزر المالديف صورة للشواطئ البكر والبحيرات الفيروزية الصافية والجزر المرجانية المحاطة بالشعاب المرجانية مع الحياة البحرية الملونة، المكان المثالي للمغامرة والاستكشاف والتجارب الممتعة.

مع مغامرة السباحة في البحيرة مع السلاحف وأسماك الشعاب المرجانية الملونة. بالإضافة إلى تجربة بهجة الرياضات المائية مع العائلة من خلال مجموعة من الخيارات التي لا تُنسى في أتموسفير كانيفوشي.