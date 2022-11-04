أحمد السقا يزور أطفال «راشد لأصحاب الهمم» ويسعدهم بورشة فنون قتالية

زار الفنان المصري أحمد السقا مركز راشد لأصحاب الهمم، وشارك الأطفال برامجهم ويومياتهم، متجولاً بين أقسام المركز وفصوله المختلفة، وتابع مجموعة من الاستعراضات الدرامية والحركية قدمها أبناء المركز، كما استمع الفنان السقا إلى شرح وافٍ عن خدمات المركز وبرامجه العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها نحو 300 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وزار أيضاً ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز وتدريب مهني التي يسعى المركز من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات طلبته.

وخلال وجوده في المركز، بادر الفنان أحمد السقا، بوصفه أحد نجوم الأكشن في السينما العربية، إلى تقديم ورشة تدريبية لأبناء المركز.

وحرص السقا خلال الزيارة على منح الطلبة مجموعة من التدريبات والفنون القتالية التي تساعدهم على حماية أنفسهم، حيث يأتي ذلك في إطار جهود السقا إلى تلبية احتياجات أصحاب الهمم ودعم قضاياهم المختلفة.

وأعرب الفنان أحمد السقا عن إعجابه بنوعية الخدمات التي يقدمها مركز راشد لأصحاب الهمم لطلبته، ويسعى من خلالها إلى تأهيلهم وتدريبهم وتحويلهم إلى عناصر فاعلة في المجتمع.