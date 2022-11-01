الحياة «مملة للغاية».. حكمة فقير فاز بـ 107 ملايين يورو

خيبت ملايين اليوروهات التي ربحها رجل فقير بريطاني، حين تحولت حياته لروتين ممل يقضي فيه معظم وقته أمام التلفازن بحسب وصفه.

وبعد فوزه 107 ملايين جنيه إسترليني في عام 2014، يشعر نيل تروتر بالملل الآن من أسلوب حياته الفخم حيث لم يعد يجد المتعة في شيء.

وبالطبع حين ربح نيل المبلغ قام نيل بشراء قصرا على امتداد 400 فدان مع بحيرة خاصة به.

ثم استبدل سيارته فورد فوكس بسيارتي جاغوار و بورش وترك وظيفته كميكانيكي.

ومنذ فوزه الكبير يقول نيل إن حياته المليئة بالرفاهية والراحة هي في الواقع «مملة للغاية»، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور».

وقال «الانتقال من الاضطرار إلى العمل إلى عدم الاضطرار إلى العمل بعد الآن كان شيئًا غريبًا جدًا للتكيف معه، وسرعان ما اكتشفت أن الجلوس في المنزل لمشاهدة التلفاز طوال اليوم امر ممل للغاية».

ولطالما كان لدى نيل فكرة أنه سيصبح فائزًا في اليانصيب، حتى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك ليخبر جميع أصدقائه وعائلته أنه سيفوز يومًا ما، ويقول «كنت أقول لوالدي أنه سيكون لدي منزل به بحيرة، وكان يقول،» في أحلامك، يا بني! «كان لدي شعور قوي بأنني سأفوز»

وكانت مجموعة كاميلوت للاستشارة المالية نصحت نيل بعدم فعل أي شيء مع مكاسبه على الفور، لكنه قرر تجاهل ذلك. ولدى نيل هواية رئيسية هي السباق، كما أنه فخور بمنزله الذي يحتوي على البحيرة التي طالما أخبر والده عنها.