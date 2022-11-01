شركة الأزياء الصينية شي إن تفتتح أول متجر فعلي لها في طوكيو

قالت شركة الأزياء الصينية "شي إن"، اليوم، إنها ستفتتح أول متجر فعلي لها في اليابان هذا الشهر، في خروج عن نموذج أعمال الشركة الذي يعتمد على البيع عبر الإنترنت.



وأضافت شي إن في بيان أنها ستفتتح المتجر في 13 نوفمبر في حي هاراجوكو للأزياء في طوكيو، وسيكون أول متجر دائم للشركة.



وقامت شركة التجزئة الصينية بتشغيل متاجر مؤقتة في اليابان في وقت سابق من العام الحالي، وفي أكتوبر افتتحت موقعا مؤقتا في أوساكا.



وتأسست شي إن في 2008، وتنتج الملابس في الصين لبيعها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة - أكبر أسواقها - وأوروبا وآسيا ولكنها لا تبيع في السوق المحلية.



وكانت رويترز قد ذكرت في فبراير أن شي إن علقت خطط لطرح أسهمها في السوق الأمريكية.