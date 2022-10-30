حرب القرع بدأت.. منافسات ساخنة سنوية بين المزارعين

مع نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وهي الفترة المعتادة لقطف ثمار القرع، تتحوّل المزارع إلى ساحة منافسة كبيرة بين المزارعين وأصحاب المزارع الكبيرة التي تنتج الآلاف من هذه الثمار، وتذهب المناسة في أكثر من اتجاه، أبرزها البحث عن أكبر ثمرة، ومن يخرج بأفضل زينة وشكل إبداعي جديد من هذه الثمار.

وفي الولايات المتحد الأميركية، مثلاً، يزور مهرجان اليطقين مئات الآلاف، ويشهد المهرجان منافسات كبيرة، وتظهر فيها ثمار عملاقة وبأحجام يدخل بعضها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، إضافة إلى المنافسة على لقب بيت اليقطين، وهي بيوت رمزية يصممها المزارعون ويملؤنها بأنواع مختلفة من هذا الثمار، ويحصل الفائزون على مبالغ نقدية كبيرة ترفع من حدة المنافسة في العام اللاحق.