بث مباشر للحفل الفني ضمن "الإمارات ومصر قلب واحد"

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يقدم موقع الإمارات اليوم لكم، بثاً مباشراً نقلاً عن اوان، تلفزيون دبي للحفل الفني ضمن فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية "الإمارات ومصر قلب واحد".

لمتابعة البث المباشر اضغط الرابط.

https://www.awaan.ae/live/6/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A

https://dmieigthvll.cdn.mgmlcdn.com/dubaitvht/dubaitv.stream/playlist.m3u8

 

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