بث مباشر للحفل الفني ضمن "الإمارات ومصر قلب واحد"
يقدم موقع الإمارات اليوم لكم، بثاً مباشراً نقلاً عن اوان، تلفزيون دبي للحفل الفني ضمن فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية "الإمارات ومصر قلب واحد".
لمتابعة البث المباشر اضغط الرابط.
https://www.awaan.ae/live/6/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://dmieigthvll.cdn.mgmlcdn.com/dubaitvht/dubaitv.stream/playlist.m3u8
يبث الآن #على_أوان حفل الفنان #حسين_الجسمي من إحتفالية مصر والإمارات قلب واحد .#خلك_على_أوان @7sainaljassmi https://t.co/iWEj218AEa pic.twitter.com/dKaCCKoFrP— Awaan أوان (@OnAwaan) October 28, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news