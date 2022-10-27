وفاة بيار سولاج فنان اللون الأسود عن 102 عام

غيّب الموت، الأربعاء، الرسام الفرنسي بيار سولاج في العام الثاني بعد الـ100 من عمره، بعد مسيرة حافلة اشتهر فيها بلوحاته ذات الدرجات اللامتناهية من اللون الأسود. واكتسب سولاج، المولود في عام 1919 شهرة واسعة اعتباراً من خمسينات القرن الفائت، ودخلت لوحاته أرقى المتاحف في العالم.

وطوال أكثر من 75 عاماً، كانت أعماله محط اهتمام المؤسسات الثقافية وسوق الفن. وفي نوفمبر 2021، بيعت لوحة له تعود إلى عام 1961 بمبلغ 20 مليون دولار في نيويورك.