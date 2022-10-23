وسط دهشة القاضي والحضور.. أم تحضر للمحاكمة بدلاً من ابنها في الكويت

شهدت إحدى المحاكم في الكويت موقفا إنسانيا مؤثرا، حين نادى الحاجب على اسم المتهم في إحدى القضايا فتقدمت بدلاً منه والدته إلى منصة المحكمة، وقالت: «أنا أمه وأحضر بدلاً عنه!».

ووسط دهشة القاضي الحضور من المشهد، أوضحت المحكمة للوالدة أن ذلك لا يجوز وأن القانون يستلزم حضور المتهم نفسه، وحينها أجهشت الأم بالبكاء وقالت: «وحيدي وربيته أحسن تربية وأنا أصلاً تربوية ، ليش تبونه يحضر؟ ماراح أجيبه عشان تسجنونه!»، حسب صحيفة القبس.

وأكملت الأم: «رفقاء السوء جروه للتعاطي وابني متربي وأنا أم شلون أتحمل ولدي ينسجن؟»

وأمام هذا الظرف الإنساني راعت المحكمة حالة الأم وأوضحت لها رحمة القانون ومراعاته للظروف الإنسانية، وأنه يجب إحضار الابن للمحاكمة حتى تتم الإجراءات القانونية الصحيحة، فهدأت بعدما مسحت دموعها وغادرت قاعة المحكمة لإحضار ابنها في الجلسة القادمة.

