فنانة مصرية شابة تثير الجدل بصورة على البحر مع محمد صلاح

تردد اسم الفنانة المصرية ديانا هشام، ضمن قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على محركات البحث، بصورة مع لاعب ليفربول والنجم المصري محمد صلاح.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة للفنانة الشابة مع "الفرعون المصري" في إحدى المدن الساحلية متسائلين عن توقيتها وكواليسها.

وردّت الفنانة الشابة على التعليقات التي جاءت بالآلاف، مؤكدة أن الصورة كانت بالصدفة مع لاعب كرة القدم الدولي.

وحلّت ديانا هشام ضيفة ببرنامج للإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، وروت التفاصيل، قائلة: "كنت في إحدى المدن الساحلية، وفجأة وأنا مع الإعلامية الرياضية شيماء صابر على الشاطئ، لقيت محمد صلاح بيمشي جنبنا"، مشيرة إلى أنه يتصف بالتواضع الشديد.

وأضافت: "بمجرد ما شاف إننا عايزين نتصور معاه قرب مننا وعاملنا بلطف وتواضع".

ولكن من هي ديانا هشام؟

ممثلة مصريّة شابّة من مواليد 1 يوليو 1996، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في مسلسل "الحساب يجمع" عام 2017 ثم شاركت في أعمال منها مسلسل ولاد تسعة، مسلسل حب عمري في دور داليا، مسلسل أبو العروسة بدور مريم، مسلسل بالحجم العائلي بدور رانيا، فيلم عطل فني، مسلسل كأنه امبارح بدور أروى، وورا كل باب ج 2.