طفل 3 سنوات يشكو أمه للشرطة!! فيديو

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو لطفل 3 سنوات يشكو والدته للشرطة، في ولاية ماديا براديش بالهند، وذلك كما ذكر موقع indiatimes

وأضاف الموقع أن سبب شكوى الطفل هو أن والدته لا تسمح له بتناول الشيكولاتة والحلويات.

فقرر الطفل الإبلاغ عن والدته حيث ذهب إلى مركز الشرطة في الحي، وقدم بلاغا ضد والدته لأنها امتنعت عن إعطائه قطعة من الشيكولاتة!.

وقال والد الصبي كما ذكر موقع indiatimes: "كانت والدته تضع الكحل على عينيه بعد الاستحمام ، لكنه أزعجها بإصراره على تناول الشيكولاتة، فصفعته والدته بخفة ، ثم بدأ في البكاء وطلب مني أن آخذه إلى مركز الشرطة. لذلك أحضرته إلى هنا".

وقالت نائبة المفتش بريانكا ناياك إن الجميع ضحكوا بعد سماع شكوى الطفل. "في وقت لاحق ، شرحت له أن والدته ليس لديها نوايا سيئة ثم عاد إلى المنزل".

وبعد أن وصل المقطع إلى وزير داخلية الولاية التي يسكن فيها الطفل وأمه، قرر المسؤول التواصل مع الطفل عبر مكالمة فيديو لحل الخلاف العائلي، وعرض على الطفل أن يسامح والدته، ووعده بأن يرسل له عبوة شوكولاتة، لكن الطفل رفض مسامحتها وإسقاط الشكوى إلا بعد أن وضع شرطاً إضافياً، وهي الحصول على دراجة بجانب الشيكولاتة.