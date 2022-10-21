«ريفرلاند دبي».. 200 سيارة ودرّاجة في عرض «لاند أوف لدجندز»

أعلن «ريفرلاند دبي»، في «دبي باركس آند ريزورتس»، عن إطلاق عرض «لاند أوف لدجندز» للسيارات، يوم غد، وذلك بمشاركة أكثر من 200 سيارة ودرّاجة نارية ذات أشكال وتصاميم مميزة.

ويقدم عرض السيارات فرصة للعائلات والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويشارك في الحدث مركبات رياضية فريدة، وأخرى قديمة الطراز، وكذلك سيارات رباعية الدفع. وسيستمتع الضيوف بمشاهدة مجموعة واسعة ومتنوّعة من المركبات ذات المحركات القوية، والتصميمات المميزة، تشمل السيارات فائقة الأداء، والقوية، واليابانية والكورية، والكلاسيكية، والدرّاجات النارية، وغيرها.

وستتوزع عروض السيارات على المناطق الترفيهية الأربع في «ريفرلاند»، وهي: «القرية الفرنسية»، و«الرصيف»، و«بوابة الهند»، و«الجزيرة». ويعد الحدث مثالياً لعشاق السيارات المبتدئين، الراغبين في الاطلاع عن كثب على السيارات والدرّاجات النارية المميزة.