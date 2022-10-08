كلاب آلية تنافس الحقيقية في الصين

انتشرت صور ومقاطع فيديو لأشخاص في الصين، يمشون مع كلاب روبوتات، بدلاً من الكلاب الحقيقية.



وتتوافر الكلاب الروبوتية المستوحاة من إبداعات شركة «Boston Dynamics».

ووفقاً للعديد من المنافذ الإخبارية الصينية، فإن الأغلبية العظمى من الكلاب الآلية التي تم رصدها في شوارع المدن الصينية مثل شنغهاي وبكين يتم إنتاجها محلياً، ولديها عدد من الميزات المضمنة مثل «المتابعة»، والتدحرج، والجلوس، والجري، وحمل الأثقال تصل إلى 5 كيلوغرامات.

وتسمح الكاميرا الموجودة في رأس الكلب بتحديد العقبات وتجاوزها وحتى التعرّف إلى صاحبها.

وتراوح أسعار الكلاب الآلية الصينية بين 2100 و14000 دولار، اعتماداً على الميزات المدمجة، وعمر البطارية.