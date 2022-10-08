«تي جي آي فرايديز» يفتتح فرعاً جديداً في «دبي مول»

يشتهر «تي جي آي فرايديز» عالمياً بأجوائه العصرية والمريحة، ويسعى للارتقاء بتجارب ألذ المأكولات وإرضاء جميع الأذواق، حيث يقدم المطعم الجديد لضيوفه قائمة جديدة تضم تشكيلة كبيرة من المقبلات اللذيذة والبرجر وشرائح الستيك الشهية والسلطات الطازجة مع العديد من الأطباق الصحية والنباتية.

ويتميز المطعم بطابع جديد كلياً والذي يبرز بوضوح في تصاميمه الداخلية العصرية والنابضة بالجمال وتجاربه الاستثنائية، ليحافظ على تميز العلامة بوصفها الوجهة المفضلة لعشاق الطعام في جميع أنحاء العالم.

ويقدم المطعم تشكيلة أطباق ترضي أذواق الجميع بلا شك، مع مجموعة من أشهر أطباقه، بما في ذلك حلقات البطاطس المقلية المقرمشة وقطع الدجاج مع صلصة البوفالو والدجاج بخلطة توابل الكاجون وباستا الروبيان، إضافة إلى تشكيلة مميزة من الأطباق الجديدة بما فيها لفائف الخس والدجاج التايلاندية والدجاج المشوي وبرجر الدجاج وسلطة جبنة الحلومي، وغيرها الكثير من الأطباق الشهية.