مصر: الطلاب يرقصون في "الفصل" على أغاني المهرجانات فماذا كان عقاب مدير المدرسة ؟

حالة من الغضب أصابت المصريين، إثر انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب يرقصون داخل مدرسة ثانوية على أنغام أغاني مهرجانات قاموا بتشغليها على "السبورة" الذكية بالفصل، فيما أكد مسؤول بوزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد مرتكبي الواقعة ومدير المدرسة.

وحدثت الواقعة في مدرسة علي مبارك الثانوية بنين بمركز دكرنس في الدقهلية شمالي القاهرة، وانتشرت عقب قيام أحد الطلاب المشتركين فيها بتصويرها ونشرها على حسابه بتطبيق "تيك توك".

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ناصر شعبان، إن لجنة المتابعة والانضباط بالمديرية كانت قد ضبطت الواقعة قبل انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الواقعة حدثت قبل يومين لكن انتشارها حدث قبل ساعات فقط.

وأشار إلى أنه كان قد أرسل لجنة المتابعة والانضباط للمدرسة المذكورة، الثلاثاء الماضي، نظرا لأن أداء مدير هذه المدرسة عليه ملاحظات ولديه سجل مخالفات تتعلق بعدم الاستعداد للعام الدراسي وعدم الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأكد أنه خلال مرور اللجنة على الفصول بالمدرسة ضبطت 4 طلاب يرقصون على أنغام أغاني المهرجانات عبر قيام أحدهم بتوصيل هاتفه على السبورة الذكية بالفصل من خلال تقنية البلوتوث.

وشدد أنه على الفور تم ضبط الطلاب الأربعة وفصلهم 4 أيام، ولكنه قرر زيادة مدة الفصل إلى 15 يوما.

وتابع، حسب "سكاي نيوز عربية"، أنه قرر عزل مدير المدرسة من وظيفته كمدير للمدرسة وإعادته لوظيفته الأساسية كمدرس، موضحا أن هذا القرار ليس بسبب واقعة الرقص فقط، ولكن نظرا لسجل مخالفات كبير لمدير المدرسة المذكورة.

وأكد أن كل مدير مدرسة لديه كاميرات مراقبة في جميع الفصول موصلة على شاشة بمكتبه، كما أن لديه طواقم إشراف وعليه متابعة جميع الفصول بدقة حتى لا تحدث مثل هذه الأمور، وتقصيره في القيام بذلك يستوجب عقابه.