«مدهش» و«دانة» في رحلة تسوّق بمهرجان دبي للمفروشات

زارت الشخصيتان المحبوبتان «مدهش» و«دانة» متجر «إيكيا الفطيم» في «فستيفال بلازا» بجبل علي، خلال تسوّقهما المفروشات والأدوات المنزلية، لتجديد منزلهما الواقع في غابة المانغروف، للاستفادة من مهرجان دبي للمفروشات، الذي انطلق في 30 سبتمبر الماضي ويستمر حتى 13 الجاري.

وتجوّل «مدهش» مع «دانة» في المتجر وعبّرا عن إعجابهما بنعومة الأرائك، وكذلك المقاعد والكراسي المريحة، وأمضيا لحظات مرحة باللهو بالألعاب في قسم أثاث الأطفال، وتجربة المطابخ لدى المتجر الشهير.

كما جلسا لتحديد قائمة تسوّق المنتجات التي يرغبان فيها، وذلك في ركن الأثاث المكتبي، وتفحص «مدهش» إطلالته أمام المرايا الرائعة لدى المتجر.

ويعد «مدهش» و«دانة» من أحب الشخصيات الأيقونية لدى الجميع، ويجسدان روح المرح والفرح والتشويق والابتكار. كما يعكس «مدهش» الروح الديناميكية لدبي ومكانتها وجهة مفضّلة للعيش والعمل والزيارة في كل الأوقات، بينما تنشر «دانة» الفرح في كل مكان عبر أفكارها وابتكاراتها الرائعة والمميزة.

ويعود مهرجان دبي للمفروشات 2022 في دورته الرابعة لتقديم مجموعة من التخفيضات والعروض الترويجية، وغيرها في مجال التجهيزات والمفروشات المنزلية، ويتيح هذا المهرجان السنوي الفرصة أمام الجميع لإعادة تجديد المنازل، إذ يقدم مجموعة من الأفكار المبتكرة والعروض المتنوّعة على أحدث قطع الأثاث والتجهيزات المنزلية، بمشاركة عدد من أكبر متاجر المفروشات والتجهيزات المنزلية.