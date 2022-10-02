بيع سيارة جيمس بوند بـ 3.26 ملايين دولار

بيعت نسخة من سيارة أستون مارتن (DB5) التي استُخدِمَت في سلسلة أفلام جيمس بوند بمبلغ 2,922 مليون جنيه استرليني (3.26 ملايين دولار) وتعتبر هذه السيارة واحدة من ثماني نسخ تمّ تصميمها وتصنيعها بالخصوص لتصوير الفيلم في العام 2021، فضلاً عن كونها سيّارة المخاطرات الوحيدة التي عرضتها حتى الآن "أستون مارتن" وشركة "إي أو أن" (EON) للإنتاج ضمن مزادات، وفقاً لدار "كريستيز".

وظهرت السيارة في أحدث أجزاء أفلام جيمس بوند، وفي معظم مخاطرات العميل 007، ضمن "نو تايم تو داي"، وجرى بيعها خلال مزاد خيريّ بلغ ريعه الإجمالي أكثر من ستة ملايين جنيه.