قبة الوصل تُبهر زوّار «مدينة إكسبو دبي»

عادت قبة ساحة الوصل لتنبض بالحياة مجدداً، وتبهر زوار «مدينة إكسبو دبي»، التي فتحت أبوابها أمس للجمهور، لتكون جزءاً من قلب دبي النابض بكل ما هو مدهش.

وتعود قبة الوصل إلى عروضها الساحرة والمذهلة التي تجذب كل عيون زوارها إلى الأعلى، لمشاهدة أجمل الفنون الإبداعية عبر التقنيات الحديثة، إذ سيكون زوار «مدينة إكسبو دبي» على موعد مع خمس أمسيات، تبدأ من يوم الأربعاء من كل أسبوع وتستمر حتى يوم الأحد، وتقدم مع الغروب.

وكانت قبة الوصل من أبرز المعالم الجاذبة لزوار «إكسبو دبي 2020»، اذ تمكنت من إمتاع زوار المعرض على مدى ستة أشهر بالكثير من الفعاليات، بدءاً من العروض المصورة التي كانت تقدم على شاشتها، وصولاً الى استضافتها ألمع نجوم الوطن العربي والعالم، والذين قدموا حفلاتهم الغنائية والموسيقية على مسرحها.

وتحمل قبة الوصل العديد من الميزات التي تجعل منها أيقونة معمارية، خصوصاً لجهة الارتفاع والمميزات التقنية العالية المواصفات، إذ يبلغ قطر القبة 130 متراً وارتفاعها 67.5 متراً، أي ما يعادل ارتفاع مبنى مؤلف من 22 طابقاً، كما يبلغ وزن القبة 350 طناً وهو ما يقارب وزن طائرة إيرباص إيه 380. وقد صمم سقف القبة من المواد الصلبة والقماش، واستوحي تصميمها من شعار إكسبو 2020 دبي. وتوظف أحدث أنظمة العرض والصوت، حيث تبث العروض والصور ومقاطع الفيديو عبر أكثر من 200 جهاز عرض مثبتة عليها.

وشهدت قبة الوصل خلال معرض «إكسبو دبي 2020» حفل الافتتاح الرسمي، وحفل الختام، وعدداً كبيراً من الفعاليات والعروض المهمة، حيث كانت تقدم عروضها اليومية بدءاً من الغروب وحتى ساعات الليل الأخيرة. ومزجت بين الحفلات والعروض ولاسيما التي كانت تجسد ثقافات البلدان، مع التركيز على تاريخ الإمارات والهوية الوطنية من خلال مجموعة واسعة من الفيديوهات التي صورت خصيصاً للعرض على القبة، وتم إخراجها من قبل مخرجين إماراتيين، أبرزها عرض «يا راشد الخير» للمخرجتين نهلة الفهد وآمنة بلهول، والذي قدم بمناسبة ذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

كما نظم في ساحة الوصل خلال فعاليات «إكسبو دبي 2020» برنامج «أمسيات خالدة»، الذي استضاف ألمع النجوم. وقد استهلت الأمسيات مع الفنان كاظم الساهر، ثم تتابعت العروض والحفلات الموسيقية مع العديد من النجوم، منهم راغب علامة، نانسي عجرم، ميحد حمد، فايز السعيد، حسين الجسمي، الى جانب الحفل الخاص للفنان سامي يوسف الذي تزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف. ومن الفرق العالمية التي استضافتها قبة ساحة الوصل الفرقة البريطانية «كولد بلاي»، وثلاثي الراب «بلاك آيد بيز». كما قدمت على شاشة القبة مجموعة من الفعاليات المهمة، كان أولها ظهور رائد الفضاء الفرنسي في وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيه في بث مباشر من محطة الفضاء الدولية.

والى جانب بدء عروض قبة الوصل، فتحت أول من أمس أربعة أجنحة في مقر مدينة إكسبو دبي أبوابها للزوار، وهي جناح الرؤية والمرأة وتيرّا وألِف. وتوفر زيارة الأجنحة الأربعة للزوار تجربة استثنائية عنوانها الإلهام والإبهار، بدءاً مع جناح رؤية الذي يقدم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي حول دبي الى واحدة من أبرز مدن العالم، مروراً بجناح المرأة الذي يسلط الضوء على دورها عبر الأزمنة وكيف تمكنت من تحقيق مسيرة التقدم. بينما تقدم في جناح تيرّا وألِف مفاهيم الاستدامة وتطورات المستقبل.

• في قبة الوصل العديد من الميزات التي تجعل منها أيقونة معمارية، خصوصاً لجهة الارتفاع والمميزات التقنية العالية.



• ارتفاع القبة يعادل ارتفاع مبنى مؤلف من 22 طابقاً، ووزنها 350 طناً، وهو ما يقارب وزن طائرة إيرباص إيه 380.