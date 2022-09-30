رد مصري على التلفزيون الصيني بعد وصفه «حلاوة المولد» بـ «الأصنام»

ردت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، آمنة نصير، على ما وصفه التلفزيون الصيني لحلاوة المولد بـ«الأصنام».

وقالت آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: «هذا التفكير مش فاهم طبيعة الحلوى، وإننا نصنعها للفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم».

وأضافت آمنة نصير: «يريد أن يعطينا ثقافة جديدة لا يفقها ولا يفهما، وهذه التصريحات ليس لها أي قيمة ولا تستحق حتى الرد عليها»، مضيفة: «هو مش فاهم ما هي الأصنام ولا يفهم ما هي الوثنية في الإسلام، ومش فاهم يعني إيه مجسمات بالحلوى، هذه ليست للعبادة وليست فيها نية للعبادة»، بحسب موقع «القاهرة 24».

وكانت صفحة التلفزيون الصيني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرت مجموعة صور لعمال حي باب البحر وهم يصنعون حلوى المولد النبوي الشريف، وكتبت:«عمال مصريون يصنعون الأصنام في مصنع بحي باب البحر بالقاهرة، استعدادا لاستقبال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف».