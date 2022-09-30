" تيك توك" يطلق برنامج "مركز تيك توك للمبدعين"

أعلنت "تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، اليوم، عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج " مركز تيك توك للمبدعين " في الإمارات العربية المتحدة بهدف استكشاف وفتح آفاقٍ وفرصٍ جديدة أمام المواهب والكفاءات من صناع المحتوى والمبدعين، وتأهيلها بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة في مسيرة الاقتصاد الإبداعي المزدهر في المنطقة ودعم مختلف القضايا العالمية.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تسليط الضوء على المواهب الجديدة وربطها بالموجهين والخبراء، وذلك بهدف دعم ورعاية أجيالٍ جديدة من المبدعين، وصقل مهاراتهم وتدريبهم، حيث يتضمن البرنامج وجود لجنة تحكيم تتألف من أبرز مبدعي ومطوري المحتوى على منصة "تيك توك" من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستقوم بتقييم المواهب وتزويد أصحابها بالمعارف المطلوبة للارتقاء بالمحتوى الخاص بهم، إضافة إلى تقديم النصح والمشورة بما يخدم تطوير مسارات حياتهم المهنية كمبدعين.

وسيطرح البرنامج بشكل دوري، موضوعاً محدداً أمام المبدعين المسجلين لإنتاج فكرة محتوى إبداعي، حيث سيكون تغير المناخ هو موضوع الدورة الأولى من البرنامج المزمع إطلاقه خلال الربع الأخير من هذا العام، وذلك نظراً لتزايد أهمية القضايا ذات العلاقة بالتغير المناخي والنقاشات المعنية بالتحول في قطاع الطاقة، خاصةً مع اقتراب موعد عقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" (COP27) لعام 2022 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

وقال طارق عبد الله المدير العام في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان وجنوب آسيا في تيك توك: "تسعى (تيك توك) من خلال حضورها وانتشارها الواسع إلى تشجيع المجتمعات في المنطقة وحول العالم لإطلاق العنان لقوة الإبداع ودفع جهود التغيير الإيجابي والهادف والدائم، حيث نهدف من خلال إطلاق النسخة الأولى من البرنامج إلى زيادة الوعي والدعم حول الأسباب والقضايا التي تمس المجتمع وتأمين وجهة مخصصة لإنشاء المحتوى حول أهم القضايا المجتمعية في عصرنا الحالي، مثل تغير المناخ."

وينقسم برنامج "مركز تيك توك للمبدعين" إلى ثلاث مراحل رئيسية تشمل: وحدات تعليمية عبر الإنترنت، وجلسة تدريب مباشرة، وعملية التحكيم لاختيار الفائز في المسابقة.

وبمجرد اختيار المواهب المرشحة، ستستضيف "تيك توك" ورشة عمل ترحيبية بالتعاون مع عدد من أشهر مبدعي ومنشئي المحتوى لتعريفهم بمفهوم برنامج "مركز تيك توك للمبدعين" والهدف والفوائد التي يمكن اكتسابها من هذا البرنامج، وتعريفهم بآليات المشاركة في المسابقة، كما ستوفّر المنصة أيضاً يوماً تدريبياً للمواهب المختارة، بما يتيح لهم قضاء جلسة مباشرة مع أحد الموجهين المبدعين، قبل إنشاء مقطع فيديو على "تيك توك" يتناول التوعية بتغير المناخ والذي سيتم تقديمه للجنة التحكيم.

أما المرحلة الأخيرة فهي من اختصاص لجنة التحكيم التي ستختار المواهب الفائزة، التي سيتم الإعلان عنها من قبل "تيك توك" في نوفمبر 2022، على أن تتاح الفرصة أيضاً لتقديم أفكار المواهب الفائزة من برنامج " مركز تيك توك للمبدعين" إلى لجنة تضم نخبة من الأكاديميين، وشخصيات رسمية، وأخرى من المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

ويتماشى برنامج " مركز تيك توك للمبدعين" هذا العام أيضاً مع إطلاق "تيك توك" لبرنامج “#ClimateAction” لدعم "كوب 27" (COP27) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال دعوة المجتمع وتشجيعهم على الانضمام إلى الحوار حول تغير المناخ واتخاذ إجراءات وتدابير ذات تأثير إيجابي على كوكب الأرض، بما يسهم في توعية وتثقيف المستخدمين وإلهامهم حول دعم القضايا المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها، بالشراكة مع المبدعين والمنظمات التي تتبنى نفس المصالح والقضايا المشتركة.