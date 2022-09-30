سيدة مصرية تزور زوجها المتوفي كل يوم وتكتب له الرسائل على قبره وتستأذنه في كل شيء (صور)



في واقعة حزينة لقيت تعاطف آلاف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت مؤخراً عشرات الصور لرسائل سيدة مصرية كتبتها فوق قبر زوجها.

وبكلمات مؤثرة ومشاعر فياضة اعتادت تلك السيدة، وتدعى مروة أن تكتب لزوجها على قبره يومياً تفاصيل حياتها كأنه لا زال حياً يرزق، ما أثار حزن وقلق الآلاف على منصات السوشيال ميديا.

فقد أظهرت الرسائل التي التقطها مصور يدعى بسام الشهاوي، تضارب مشاعر السيدة المكلومة، فتارة تقول لزوجها المتوفى إنها بانتظاره وتارة أخرى تفصح له عن سيطرة اليأس عليها وتفكيرها في الانتحار لطول غيابه.

كما بينت الرسائل الموجودة في مقابر منطقة الفسطاط جنوب القاهرة، تمالك الزوجة لأعصابها وتصرفها كأن شيئاً لم يكن، حيث تأخذ إذن الزوج الميت لزيارة أقاربها وتطلعه على مستجدات أخبار العائلة.

يشار أن الرسائل لاقت تفاعلا واسعاً على مواقع التواصل. حيث عبر العديد من المصريين عن قلقهم على السيدة والخوف على مصيرها. فيما أبدى آخرون إعجابهم بحبها المخلص لزوجها والتزامها بزيارة قبره يومياً.