«سانت - أومير» يمثل فرنسا في سباق «الأوسكار»

اختير فيلم «سانت - أومير» للمخرجة أليس ديوب الذي حصل على جائزتين في مهرجان البندقية السينمائي أوائل سبتمبر الجاري، لتمثيل فرنسا في السباق إلى جوائز الأوسكار المقبلة، كما أعلن المركز الفرنسي للسينما، أول من أمس. ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية لمحاكمة كانت تجري في قضية قتل طفلة، ويتطرق إلى «المسألة العالمية» المتعلقة بـ«مشاعر الأمومة». وستُنظم الدورة الـ75 من حفل توزيع جوائز الأوسكار في 12 مارس المقبل في لوس أنجلوس.